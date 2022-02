Vincent Desjardins se joint aux Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont conclu une entente d'une saison avec le joueur de ligne défensive Vincent Desjardins.

Il s’agit d’un bel ajout pour le club montréalais puisque que le Québécois de 26 ans, anciennement du Rouge et Or de l'Université Laval, a le statut de joueur canadien.

Desjardins, qui a remporté deux fois la Coupe Vanier durant son séjour à Québec, a disputé les récentes saisons avec les Stampeders de Calgary. Il compte 18 matchs d’expérience dans la Ligue canadienne de football.

«Je connais Vincent depuis ses années à l'Université Laval, et c'est un joueur avec de la hargne sur un terrain, a commenté le directeur général des Alouettes Danny Maciocia, par voie de communiqué. Nous ajoutons de la profondeur au sein de notre équipe, en plus de renforcer nos unités spéciales.»

En 25 matchs universitaires, Desjardins a enregistré 51 plaqués, en plus de réussir 11,5 sacs. Le joueur natif de Québec a de plus ajouté trois échappés forcés à sa fiche et en a recouvré un.

