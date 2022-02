Washington annonce des envois de vaccins dans plusieurs pays africains

Les États-Unis vont expédier vendredi au total près de 1,9 million de doses de vaccins contre la COVID-19 en Zambie, au Congo-Brazzaville, en Namibie, au Mozambique et dans le petit royaume d’Eswatini, a annoncé un responsable de la Maison-Blanche qui a requis l’anonymat.

• À lire aussi: France : les convois contre les restrictions sanitaires attendus de pied ferme à Paris

• À lire aussi: L'État de New York fait à son tour tomber le masque

• À lire aussi: Novavax annonce une efficacité de 80 % pour son vaccin chez les adolescents

La Zambie va recevoir 672 000 doses du vaccin Johnson & Johnson ; le Congo 168 000 doses du même sérum, la Namibie 168 000 doses également et le Mozambique 840 000 doses, selon cette source.

L’Eswatini va recevoir pour sa part 50 310 doses de Pfizer.

Ces dons se font via le mécanisme de distribution international Covax pour le vaccin de Pfizer, et via le système similaire mis en place par l’Union africaine (Avat) pour le vaccin Johnson & Johnson.

La Maison-Blanche précise, comme à son habitude, que ces dons se font «sans condition», sous-entendant par là que ce n’est pas le cas pour tous les grands donateurs, au premier rang la Chine.

Le président Joe Biden martèle qu’il veut faire des États-Unis «l’arsenal» de vaccins du monde. Il s’est engagé à faire don au total de plus de 1,1 milliard de doses.

À VOIR AUSSI