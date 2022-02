Guide d’accès à la propriété: 10 trucs pour dénicher sa propriété de rêve

Vous le savez, l’inventaire de maisons à vendre est à un des niveaux les plus bas jamais vus. Avant le début de la pandémie, en mars 2020, il y avait 93 000 immeubles en vente sur Centris.ca, le site de vente des courtiers immobiliers. Aujourd’hui, à peine deux ans plus tard, il en reste seulement 37 000. Comment faire alors pour dénicher la maison de ses rêves ? Tout n’est pas peine perdue ! Voici donc quelques trucs que vous pourrez utiliser dans votre projet de recherche.

1. Courtier immobilier : Faire affaire avec un courtier immobilier est primordial pour vos recherches. De plus, il n’y a aucuns frais à débourser lorsque vous faites appel à un courtier en tant qu’acheteur et son réseau de contacts du monde immobilier peut vous être bénéfique.

2. Petites annonces : Il y a plusieurs sites où les vendeurs affichent maintenant leur maison, notamment du Proprio, Kijiji, LesPAC, Logis Québec, etc. N’oubliez pas que vous pouvez tout de même être assisté par un courtier immobilier, moyennant certains frais, pour faire l’achat sur l’un de ces sites.

3. Marketplace de Facebook : Comme cette plateforme est gratuite, elle est de plus en plus utilisée et populaire. Toutefois, le défi de recherche sur Marketplace est qu’il n’y a presque pas d’information sur la maison à vendre comparativement à centris.ca par exemple.

4. Bouche-à-oreille : Faites savoir à votre entourage que vous êtes à la recherche d’une maison dans un quartier ou une ville en particulier. Plus vous avez de gens dans votre réseau qui garderont l’œil ouvert, plus vous aurez de chances de trouver plus rapidement. Un jour, mon père m’a appelé pour me dire qu’il avait rencontré une ancienne connaissance qui voulait vendre son quadruplex dans l’année qui suit. J’ai sauté sur l’occasion. Cela peut vous arriver aussi.

5. Promenez-vous : Bien que la méthode de vente d’une propriété avec les traditionnelles affiches « À VENDRE » soit beaucoup moins utilisée de nos jours, on en retrouve tout de même de temps à autre. En 2021, j’ai moi-même fait l’achat d’un terrain en vue de construire pour lequel la seule publicité était ce type d’affiche, installée par le propriétaire en bordure de la route.

6. Votre page Facebook : N’hésitez pas à écrire une publication sur votre page mentionnant que vous êtes à la recherche d’une propriété. Faites-le régulièrement pour que vos contacts puissent le voir et passer le mot.

7. Votre photo de couverture Facebook : Changez votre photo de couverture. Pensez à faire un petit montage en y inscrivant, par exemple, « Je recherche une maison à Longueuil ».

8. Messagerie instantanée : La semaine dernière, j’ai reçu un message sur la plateforme Messenger de Facebook d’un ami qui cherchait un immeuble. Il l’avait seulement envoyé à 6 de ses amis. En 1 semaine, il a eu un lead d’un immeuble en vente qui correspondait exactement à ce qu’il recherchait.

9. Home staging : Les vendeurs utilisent parfois les services d’un spécialiste en home staging lorsqu’ils désirent vendre leur maison. En effet, l’apparence générale de la propriété a souvent un impact important sur l’intérêt que les acheteurs porteront à votre maison. Contactez un spécialiste du home staging pour savoir quel client veut vendre sa maison.

10. Envoi de lettres : Vous pouvez, a priori, trouver cette méthode intense et de longue haleine, mais ça fonctionne ! Étant actuellement en recherche active d’un type d’immeuble en particulier, j’ai moi-même fait cette démarche avant la période des fêtes. La semaine dernière, l’une des personnes à qui j’avais envoyé la lettre m’a contacté pour en discuter. Elle n’avait pourtant pas l’intention de vendre avant de recevoir ma lettre.

Conseils :