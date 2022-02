GUY, Réjanne



Au CHSLD de Limoilou, le 20 janvier 2022, à l'âge de 95 ans et 10 mois, est décédée madame Réjanne Guy, épouse de feu monsieur Claude Therrien, fille de feu dame Marie Lauzier et de feu monsieur William Guy. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses sœurs et beaux-frères: Thérèse Bélanger (feu Cyril Bélanger); Hélène Parent (feu Marc Parent) et Nicole Guy Parent (feu Lionel Parent); sa belle-sœur Pierrette Therrien, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant du Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Limoilou et sa proche aidante Mme Martine Gagné pour leurs bons soins et dévouement.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière Saint-Charles. Elle a été confiée au