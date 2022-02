BREITLER, Daniel



À l'Hôpital St-Sacrement, le 6 février 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Daniel Breitler, époux de feu madame Denise Guay. Il demeurait à Québec (arr. Beauport).Job,19,25-27.Re : Jean 3,14-18 et 36 entre autre.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de St-Grégoire de Montmorency. Monsieur Breitler laisse dans le deuil ses enfants : Danny (Antoinette) et André (Qiao Min) ; ses petits-enfants : Benjamin, Caroline et Annette, Andrée-Ann et Ruo Yun ; ses sœurs : Evelyne, Lucette et Simonne ; ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de l'hôpital St-Sacrement pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la fondation de votre choix.