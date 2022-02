CANTIN, Gaston



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 7 février 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Gaston Cantin, époux de madame Fernande Dorval Cantin. Il était le fils de feu Alice Cantin et de feu Paul-Émile Cantin. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances sur invitation seulement aude 13h30 à 14h30.Il laisse dans le deuil outre son épouse Fernande Dorval Cantin, ses enfants : Manon, Richard (Nancy), Robin (Nadine) et Marianne (Carl); ses petits-enfants : Sébastien (Céline), Samuel, Vanessa (Jean-Michel), Élisa (Sébastien), Eliott (Caroline), Éloïse, Victoria, Olivia, Laurie (David) et William; ses arrière-petits-enfants : Annabel, Zakary, Louka, Molly et Matéo. Il était le frère de feu : Marius (Ange Hélène), feu Martin, Jean-Guy (Micheline), Claudette (feu Florian), feu Florent (Hélène), Gérard (Hélène) et Daniel. De la famille Dorval, il était le beau-frère de : feu Noëlla (feu Paul-Eugène), feu Antoine (Rolande), Gisèle (feu Jean-Claude), Germaine (feu Patrick), feu Jacqueline (Roméo), Jean-Guy (Annette) et feu Thérèse. Il laisse également dans le deuil son filleul Gino ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de l'unité de confort et l'URFI de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour leur humanisme et les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, 418 656-4999.