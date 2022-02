FRASER, André



Après avoir profité pleinement de sa vie, et vécu les dernières années avec la maladie d'Alzheimer, André s'est éteint paisiblement, entouré de sa famille, le 27 janvier 2022 à l'âge de 79 ans, à l'Unité de soins palliatifs de l'IUSMQ. Il était le fils de feu Madame Aline Cloutier et de feu Monsieur Louis-Philippe Fraser.Il laisse dans le deuil son épouse Céline Thériault, ses enfants: Annie et Christian; sa belle-fille Élodie Samuel-Leduc, ses petits-enfants dont il était si fier: Jonathan (et sa conjointe Friederike Göttmann), Nicolas, Raphaël (et sa compagne Bianca Landry), Lou, Romy et Ali; ses frères et sœurs: feu Réjean (Colette Vachon), René (Liliane Mercure), Ghislaine (Roger Fortin), Richard (Linda Tartière), Jean-Pierre et Sylvie (Michel Cliche); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Thériault: feu Raymond (Denise Gauthier), Marcel (Dolorès Boucher), Gérard (Gabrielle St-Gelais), feu Marie-Paule, Monique (Raymond Gamache), feu Philippe (feu Hélène Roy), Yvonne (feu André Guérard), Marguerite (Léonard Boucher), feu Pierre (Charlotte Caron), Luc (Clairette Desroches), feu Louise, Laurette, Clément et Hélène (Réjean Devin); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, amis et amies. La famille d'André tient à remercier chaleureusement le personnel de la résidence Humanitae ainsi que le personnel de l'Unité L-2300 de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ) pour leur gentillesse, leur dévouement et les bons soins qui lui ont été prodigués. La famille accueillera, sur invitation seulement, les invités,, entre 13h et 15h etLe port du masque sera obligatoire et la distanciation devra être respectée. L'inhumation des cendres se fera au cimetière de Saint-Prosper (Champlain) à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec: 1040, Avenue Belvédère, suite 305, Québec (Qc) G1S 3G3. www.societealzheimerdequebec.com