DOLCÉ, Roland



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 22 janvier 2022, à l'âge de 95 ans et 1 mois, est décédé monsieur Roland Dolcé, époux de feu madame Suzette Muscadin, fils de feu madame Rhéa Mondestin et de feu monsieur Musset Dolcé. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyne (Marc Antoine Berthil), Richard (Lise Gagnon), Patrick (Carole Paradis), Magaly (Jean-François Turgeon) et Réginald (Cinthia Ferland); ses petits-enfants: Kim, Jonathan, Ludwig, Glady, Andrew, Charles-Éric, Laurie, Rachel, Jerry, Océanne, Raphaël et Manolya; ses arrière-petits-enfants: Logan, Justin, Milo et Clémence. Il laisse également dans le deuil ses frères et ses sœurs: feu Jacques, feu Rodrigue, feu Émile, Suzanne, feu Jacqueline (Carlo Betatti); ses belles-soeurs: Rita, Anne-Marie; ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis. La famille recevra les condoléances sur invitations, en présence du corps, aule vendredi 18 février 2022, de 18 h à 20 h,, de 10 h à 13 h.La mise en crypte suivra au cimetière Notre-Dame-de-Belmont.