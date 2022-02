PARADIS, Richard



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes (Québec), le 27 janvier 2022, à l'âge de 86 ans et 3 mois, est décédé monsieur Richard Paradis, époux de feu madame Suzette Courcy, fils de feu madame Laura St-Amant et de feu monsieur Joseph Paradis. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auL'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il laisse dans le deuil ses enfants Marie-Claude (Reno Michaud), Caroline (Luc Tremblay); ses petits-enfants: Katerine, Alexis, Olivier, Alexandra, Dominic; ses arrière-petits-enfants: Brianna et Louis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix