MARCOTTE, Fernand



À l'Hôpital Général de Québec, le 18 janvier 2022, à l'âge de 81 ans et 1 mois, est décédé monsieur Fernand Marcotte, fils de feu dame Jeannette Galarneau et de feu monsieur Adélard Marcotte. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil son frère et ses sœurs : Anne-Marie Marcotte, Aline Marcotte, Monique Marcotte et Denis Marcotte; ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Paul-Emile Milhomme, feu René Seaborn et Pierrette Couture. La famille souhaite remercier l'hôpital général et son personnel pour les bons soins.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 14 h 30.Suivra l'inhumation des cendres au cimetière St-Charles avec la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS) 1, avenue Sacré-Cœur, bureau 108 est, Québec, Québec Téléphone : 418 691-0766 Site web : www.fondationfais.org. Des formulaires seront disponibles sur place.