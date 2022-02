DION, Lucille



À la Résidence Côté Jardins, le 1er février 2022, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Lucille Dion, épouse de monsieur Marcel Marcoux. Elle était la fille de feu Eugénie Lavallée et de feu Eugène Dion. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 10 h.Elle laisse dans le deuil outre son époux, sa fille Julie Marcoux (Guillaume Trudelle); sa petite-fille Emy Marcoux-Lahaye (Ralph Nourcy); ses frères et sœurs: Guy Dion (feu Louise Poulin), Lise Dion, Raymond Dion, feu Madeleine Dion; ses beaux-frères et belles-sœurs: Noël Marcoux (Suzanne Lachance), Simon Marcoux (feu Cécile Lessard), Claude Marcoux (Lise Demers), feu Jacques Marcoux (Céline Daigle), feu Michel Marcoux (Diane Poulin), feu Nicole Marcoux (Gilles Pageau), feu Jean-Pierre Marcoux; ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 527-4294