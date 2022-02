VAILLANCOURT, Huguette



À l'Hôpital Chauveau, le 22 janvier 2022, à l'âge de 75 ans, est décédée dame Huguette Vaillancourt, épouse de monsieur Wilfrid Berrouard, fille de feu Marcel Vaillancourt et de feu Bertha Picard. Elle demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Wilfrid Berrouard, ses filles: Manon Berrouard (Yves Bilodeau) et Josée Berrouard (Brian Martel), ses petits-enfants: Amélie Bilodeau, William Bilodeau, Sara-Maude Martel et Simon Martel; ses frères et soeurs: Jean-Marc (feu Lorraine Cadorette), Claudette et Pierre (Yin Lam Lo); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Berrouard : Denise (feu André Forgues, Robert Chamberland), Claudette (François Letarte), feu Yves (Linda Sauvageau), ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents, amis et anciens collègues de travail. La famille tient à remercier la Dre Michèle Lavoie, l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Chauveau, pour son empathie, sa disponibilité et son écoute ainsi que toute l'équipe soignante du maintien à domicile du CLSC de La Jacques-Cartier (Loretteville) qui nous ont aidés dans ces moments difficiles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au CSSS Haute St-Charles-Jacques-Cartier-Hôpital Chauveau, 11999 rue de l'Hôpital, Québec QC, G2A 2T7, tél. 418-842-3651.