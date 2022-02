ROY, Soeur Monique

(Soeur Monique d'Ostie)



À Québec, le 30 janvier 2022, à l'âge de 98 ans et 6 mois, après 77 ans de profession religieuse, est décédée Soeur Monique Roy, en religion Soeur Monique d'Ostie, Dominicaine de la Trinité. Elle était la fille de feu monsieur Joseph Roy et de feu dame Blanche Marquis et était originaire de St-Gervais, Comté de Bellechasse.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.