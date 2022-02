LACHANCE, Marcel



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de notre frère, Marcel Lachance, le 27 janvier 2022, à l'âge de 78 ans. Il était le fils de feu Léopold Lachance et de feu Lilianne Desbiens-Lachance.Il laisse dans le deuil ses sœurs: Lise et Marie; ses frères: André (Berthy Rodrigue) et René (Liliane Croteau); ses neveux: Jean-François Valdenaire, Christian, Philippe et Vincent Lachance; ainsi que plusieurs cousins et cousines.Les cendres seront mises en terre au printemps dans le lot familial du cimetière de Sainte-Pétronille, à l'Île d'Orléans, où reposent nos parents. Qu'il repose en paix ! Il a été confié au