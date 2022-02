LABBÉ, Serge



À son domicile, le 3 février 2022, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur Serge Labbé, conjoint de feu madame Francine Pelletier et fils de feu monsieur Claude Labbé et de feu madame Marie-Paule McClish.Il laisse dans le deuil ses fils: Frédéric et Jean-François (Cynthia Maltait); ses petits-enfants: Kevin Labbé, Alexia Maltait Labbé et Zak Maltait Labbé; son frère Denis Labbé (Sylvie Rocheleau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pelletier ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.