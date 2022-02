GAUTHIER, Louise



Au CHSLD Saint-Augustin, le 2 février 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée paisiblement entourée des siens dame Louise Gauthier, épouse de feu monsieur Robert Simard, fille de feu Jérôme Gauthier et de feu Florence St-Pierre. Native du Saguenay, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 18 février 2022 de 9 h à 13 h.Elle laisse dans le deuil ses deux filles: Nathalie et Caroline Simard (Marc Dumesnil); ses petits-enfants: Isabelle et Mélanie Simard-Lapointe, Romane et Matéo Dumesnil; ses frères et sa sœur: feu André (Thérèse Gauthier), Pierrette (Marc Thomassin), feu Georges (Marthe Bilodeau) et feu Réal (feu Gaétane Ruet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simard: Clément (Hélène Martel), Ghyslaine, Roger (feu Denise Boivin), Gilles (feu Linda Girard), Gaétan (Lucie Simard), Annette (feu Alain Lavoie), feu Rémi, René (Jocelyne Martel), Jean-Paul (feu Guylaine Côté), Daniel (Johanne Côté), Antoine, Linda (Sylvain Gagné), André (Diane Desbiens), Sylvain (Josée Provencher) et Alain, ainsi que son filleul Jean-Michel Gauthier, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Saint-Augustin pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec : 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294 www.societealzheimerdequebec.com