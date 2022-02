GERMAIN, Claude



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 12 janvier 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Claude Germain, époux de madame Anita Gingras et fils de feu monsieur Paul-Henri Germain et de feu madame Gemma Frédéric. Il demeurait à Québec.de 13h à 15h.Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Jean-Paul (Denise Bégin), Jacqueline (feu Gilles Loupret), feu Ernest (Véronique Nimeskern), Gaston (France Carreau), Aimé (Denise Villeneuve), Philippe (Danielle Séguin), Louisette, Gérard (Micheline Frenette), Rénald (feu Andrée Pouliot), Noëlla (feu Jacques Pouliot), Richard (Hélène Blondeau), Nicole (Jean Lacerte), Françoise (Serge Esculier), Michel (Jeanne Gagnon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gingras : Georges Henri (Carole Dumontier), Anne-Marie (feu Réjean Poirier) et Noël (Jacinthe Labonté). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Région de Québec et Chaudière-Appalaches, 245, rue Soumande, bureau 218, Québec (Qc), G1M 3H6.