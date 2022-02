DUBÉ, Gilbert



Au Hôpital Jeffery Hale, le 8 février 2022, à l'âge de 89 ans et 6 mois, est décédé monsieur Gilbert Dubé, époux de madame Marie-Claire Lainesse, fils de feu madame Berthe Bellavance et de feu monsieur Cyrice Dubé. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 9 h à 16 h.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Daniel Dubé, Michel Dubé, Sylvie Dubé,et Robert Dubé; ses petits-enfants: Stéphanie St-Laurent-Dubé, Marianne St-Laurent-Dubé, Frédéric Dubé, Étienne St-Laurent-Dubé, Carl Nolet, Roxanne St-Laurent-Dubé, Émile Dubé, Delphie Nolet; ses arrières petits-enfants: Sailie, Nathan, Émile Nolet, Julia Matte; ainsi que plulsieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's, 1270, chemin Sainte-Foy Bureau 2000, Québec, Qc téléphone: 418 684-2260 Site web : www.amisdujhsb.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.