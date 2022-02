MORIN, Josette Boutet



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er février 2022, à l'âge de 82 ans et 10 mois, est décédée madame Josette Morin Boutet, épouse de feu Jean-Paul Boutet. Elle était la fille de feu Hormidas Morin et de feu Alice Samson.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie (Marc Therrien), Marie-Claude et Éric (Sylvie Vermette); ses petits-enfants: Marie-Lou (Marc-Antoine Lavallée), Maxime et Samuel (Virginie Comtois); ses arrière-petites-filles: Clémence et Marine ainsi que Camélia (fille de Marc-Antoine); ses sœurs et son frère: feu Raymond (Andrée Lessard), Évelyne, Francine (Jean-Marc Blier) et Jean (Suzanne Lagacé); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boutet : feu André (Nicole Émond), Lise (Marcel Veilleux), feu Françoise (Jean-Guy Sirois), Michel (Mimi Lapierre), Claude (Louise Savard), Pierre, France Bureau; ainsi que ses neveux, nièces, cousins et cousines. Elle laisse aussi dans le deuil ses bonnes amies Diane Robitaille et Monique Brousseau. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Morin et Boutet. Nous désirons remercier le personnel du Manoir du Coteau, plus particulièrement Bruno, Geneviève, Lise, Nancy et Nicole pour avoir pris soin de notre mère comme si c'était la leur. Elle vous aimait beaucoup. Merci aussi au personnel du 9e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour lui avoir procuré une fin de vie confortable. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil, 2160, rue Cyrille-Duquet, bureau 200, Québec (Qc) G1N 2G3, tél. : 418-683-2323.