Construction: des prix qui doublent en seulement deux mois

Le prix des principaux matériaux de construction a plus que doublé depuis deux mois. Les consommateurs doivent s’attendre à payer davantage pour leur rénovation ou maison neuve.

En début de semaine, Le Journal a pu consulter des listes de prix de fournisseurs de matériaux de construction pour des entrepreneurs de la région de Montréal.

Nous avons comparé ces prix des listes qui dataient du premier décembre, ou certains achats effectués par des entrepreneurs avant les Fêtes.

Ainsi, un morceau de 2 x 4 de 10 pieds en épinette se détaillait 9,66 $ chez un fournisseur. Avant les Fêtes, il se vendait 3,89 $ (augmentation de 148 %). Il y a deux ans, le prix était de 3 $ (+222 %). Prix affiché dans les grandes surfaces : 10,98 $ (+182 % depuis le début décembre). Une feuille de contreplaqué 4 x 8 pieds, 1⁄2 pouce d’épais, est offerte à 44,16 $, comparativement à 32 $ avant les Fêtes (hausse de 38 %) et... 10 $ il y a deux ans (+341 %).

La semaine dernière, un entrepreneur payait 31,68 $ pour un panneau 4 x 8 de copeaux agglomérés (Aspenite), 7/16 po d’épais, comparativement à 21 $ avant les Fêtes (hausse de 51 %). Prix dans les grandes surfaces : 48 $ (+129 %).

Le panneau de gypse de 4 x 12 pieds standard est passé de 12 $ à 20 $ en quelques mois (+67 %). Ajoutez 5 $ pour un panneau plus petit de 4 x 8 (quoique ce dernier se détaille entre 17 $ et 20 $ chez certains fournisseurs). Évidemment, nous n’avons pas tenu compte des prix de circulaires...

Tout augmente

« Avant la pandémie, on nous annonçait une augmentation annuelle des prix, signale Mathieu Paré, grand patron de Bomatt Construction, un entrepreneur actif à Montréal, sur la Rive-Nord et jusque dans les Laurentides. Aujourd’hui, on a des augmentations aux trimestres. Ça ne fait aucun sens. Et on ne nous donne jamais d’explication. »

Comme nombre d’entrepreneurs, M. Paré a ajouté à ses contrats une clause d’augmentation des prix des matériaux.

« Sinon, c’est notre profit qui disparaît, dit-il. Ce n’est pas drôle non plus pour les clients. »

Ce dernier constate qu’à la fin de l’été, les prix avaient chuté.

De fortes hausses sont de retour depuis janvier... juste à temps pour le redémarrage de la période des chantiers, au printemps.

« Dans toutes les catégories de produits, ça a doublé ou triplé en quelques semaines, reprend-il. Juste pour l’uréthane, les fournisseurs m’annoncent une augmentation de 10 % chaque trimestre. Je payais un rouleau de tôle noire de 200 pieds carrés 175 $ il y a deux ans ; je viens d’en acheter un à 300 $. » Ça représente une hausse de 71 %.

Approvisionnement ardu

Comme nombre d’entrepreneurs, M. Paré a de la difficulté à s’approvisionner pour certains produits. Jeudi, il a visité sept détaillants pour un simple fil de cuisinière.

« Avant, on pouvait tout acheter le jour même, complète-t-il. Maintenant, il faut planifier minutieusement chaque étape d’un chantier trois mois d’avance. »

♦ En janvier, Le Journal rapportait que pour la première fois en 35 ans, le prix des maisons neuves a augmenté de plus de 20 % au cours de la dernière année, et c’est loin d’être fini si l’on se fie à l’explosion du prix des matériaux de construction.

Quelques hausses de prix

Matériau Prix 2021-12-1 Prix 2022-1-15 Écart 2 X 4 10 pieds 3,89 $ 9,66 $ 148 % Aggloméré Aspenite 4 X 8 - 7/16 po 21,44 $ 31,68 $ 51 % Contreplaqué 4 X 8 -1/2 po 32 $ 44,16 $ 38 % Laine minérale 11 po (146,7 pc) 46,94 $ 48,41 $ 3 % Gypse 4 X 12 12 $ 20,16 $ 67 %

