«Convoi de la liberté»: des manifestants délogés

Pour le troisième samedi de suite, des manifestants protestent dans plusieurs villes du pays tandis que d’autres se font déloger par la police.

Le mouvement de camionneurs protestant contre la vaccination obligatoire pour les routiers qui traversent la frontière canado-américaine a radicalement évolué en trois semaines.

Un peu partout à travers le pays, les manifestants s’insurgent contre les mesures sanitaires, la vaccination, et les décisions du gouvernement.

Samedi matin, la police avait entamé d’expulser les protestataires du pont Ambassador.

Plusieurs automobilistes ont quitté les lieux et quelques irréductibles, pour la plupart piétons, restaient sur place dans la matinée.

La veille, une injonction pour expulser les manifestants qui bloquent depuis plusieurs jours la circulation de ce poste frontalier reliant la ville de Detroit aux États-Unis à Windsor, en Ontario, a été accordée à la suite d’une audience de la Cour supérieure de justice de l’Ontario.

À Ottawa, les manifestants n’en démordent pas. La ville est assiégée depuis trois semaines et pas moins de 5 000 manifestants et 1 000 camions comme la fin de semaine précédente.

De son côté, la police de Toronto se prépare à l'arrivée des manifestants en fermant plusieurs routes. Cette décision intervient alors que le premier ministre Doug Ford a déclaré l'état d'urgence dans la province vendredi.

Les travailleurs de la santé qui avaient organisé une contre-manifestation samedi dans la ville ont finalement annulé leur événement.

De nouvelles villes touchées par les manifestations

Du côté de Montréal, pas de camion, mais deux manifestations avaient lieu aux abords du parc Jarry dans la matinée. L’une contre les mesures sanitaires, comptait dans ses rangs le chef du Parti populaire, Maxime Bernier. L’autre s'opposant à la première.

Des manifestants ont ensuite pris la route en direction de Saint-Philippe, en Montérégie, où un convoi a pris la direction d’Ottawa.

Un groupe de tracteurs agricoles et d'autres véhicules ralentirait l'accès à la ville de Cornwall en Ontario, selon «Ottawa Citizen». Le convoi bloquerait certaines rues et la police de Cornwall a émis une alerte concernant des perturbations du trafic. La ville dispose d’une position stratégique puisqu'elle relie l’Ontario à l’État de New York.

Le Nouveau-Brunswick n’est pas épargné. Samedi matin, plus d’une centaine de personnes se mobilisaient à Fredericton. Plusieurs routes ont été fermées et des barrages ont été mis en place par la police pour empêcher l’arrivée de camions en ville.

Finalement, un autre des 14 ponts reliant les États-Unis au Canada pourrait être ciblé par des manifestants. Plusieurs publications sur les réseaux portent à croire que des convois se dirigent vers Peace Bridge qui relie Buffalo dans l’État de New York, aux États-Unis à Fort Erie, en Ontario.