Dans l’univers musical de Les Louanges

De dire que le deuxième album de Les Louanges était très attendu relève du pléonasme musical le plus flagrant de 2022.

L’immense succès de «La Nuit est une panthère» en 2018 a fait en sorte que bien des journalistes l’ont abordé au cours des dernières semaines en lui demandant s’il ressentait de la pression avec «Crash». Force est d'admettre qu’il a remporté son pari.

Le contexte mondial a pu l’éloigner des salles de spectacles, mais le rapprocher de sa console. De sorte que «Crash» s’avère le fruit savoureux d’un labeur fou où le chanteur n’a pas compté les heures passées en studio.

Jamais à court d’idées, il puise son inspiration dans un corpus musical ratissant de plus en plus en large avec les années. Le terme «geek» ne lui fait pas peur quand vient le temps de décrire ses habitudes d’écoute.

Avec une démarche sans concession comme la tienne, est-ce que le succès du premier album t’a surpris?

Oui. En même temps, je me suis forcé. J’ai mis tout ce que j’avais dans mon premier album pour qu’il marche. Mais ça a été au-delà de mes attentes et je me sens très privilégié.

Est-ce qu'il y a une prestation d'un artiste sur scène qui t’a fait dire: «moi aussi je veux faire ce métier-là»?

Father John Misty avait joué sur les Plaines avant Eagles of Death Metal et les Black Keys. Moi j'étais là juste pour Father John Misty. Je connaissais toutes les paroles. Mais je savais déjà que je voulais faire de la musique.

Justement, tu écoutais quoi à l’adolescence?

«Demon Days» de Gorillaz. Gorillaz et Damon Albarn, c'est des exemples pour moi. Damon Albarn n'a aucune barrière. Sur le dernier album de Gorillaz, il fait une chanson avec 6lack et Elton John. Aussi, au secondaire, un prof de drum nous avait initiés au funk et au soul. Comme l'album «Fresh» de Sly & The Family Stone, avec la toune «If You Want Me To Stay».

Qu’est-ce que tes parents écoutaient comme musique?

On écoutait l’album «Play» de Moby dans le char pour partir en voyage.

Journal de Québec

Est-ce qu’il y a des artistes que tu as découverts entre tes deux albums et qui t’ont marqué?

J’ai découvert Dijon et l’album «Absolutely». J’adore les tounes «The Dress» et «Big Mike».

Est-ce qu'il y a des personnalités à l’international avec qui tu aimerais collaborer?

J'avais fait une toune avec Ogden, puis une avec Maky Lavender. J'adorerais assister à une session de studio de Terrace Martin. C'est un saxophoniste jazz qui est aussi producteur. Il est derrière «To Pimp A Butterfly». Il a son band, Dinner Party, avec Robert Glasper, 9th Wonder, Kamasi Washington.

Tu sembles très bien connaître l’univers des producteurs...

Je suis fan de ceux qui sont derrière la console. Kenny Beats, par exemple. J’aime aussi Mike Dean, qui a fait «Astro World» de Travis Scott. C’est un collaborateur de longue date de Kanye West. Il a travaillé sur «My Beautiful Dark Twisted Fantasy».

Quand j'étais à Paris, on s'est ramassés dans un studio, le Motorbass. Ça appartenait à Philippe Zdar de Cassius. L’ingénieur de son nous a montré la place. On philosophait sur ce qui rend une chanson intéressante au niveau de la production. Je parlais de «Nights» de Frank Ocean. Le gars du studio m’a dit: «Frank est passé le mois dernier...»

Et au Québec, avec qui tu aimerais collaborer?

J’aimerais prendre une bière avec Richard Desjardins pour parler de textes. Un album comme «Boum Boum» reste un masterpiece. Autant musical que poétique.

À part Desjardins, qui seraient tes autres paroliers préférés?

Quand Alaclair est arrivé, j’ai découvert des gars comme KNLO ou Eman, dont j’adore l’écriture. La chanson «Merci», c’est malade comment c'est beau.

Sinon, Father John Misty réussit à dire de grandes choses de manière tellement simple. La chanson «Now I’m Learning To Love The War», c’est fort! C'est un héritier de Leonard Cohen.

La vraie difficulté, c'est d'y aller avec quelque chose de simple. Daniel Bélanger avec «Sèche tes pleurs», ça n'a pas besoin d’être plus compliqué que ça. Comme «Dis tout sans rien dire», c’est quelque chose de simple auquel on se rattache.

Ce serait quoi tes albums de rap incontournables?

Le plus grand album de rap de notre décennie, c’est «To Pimp a Butterfly». Kendrick, c'est carrément un prophète.

Est-ce qu’il y a des courants jazz que tu aimes particulièrement?

Le hard bop et le jazz modal. Art Blakey & The Art Messengers. «Kind of blue» de Miles Davis. John Coltrane, Dorothy Ashby.

J'aime beaucoup aussi la nouvelle vague d'artistes qui mélangent le hip-hop et le soul dans leur jazz. Comme Robert Glasper, qui est énormément influencé par J Dilla. Ou Terrace Martin et l’album «The Epic» de Kamasi Washington.

Aussi le courant bossa nova. João Gilberto et Antonio Carlos Jobim. Stan Getz son album avec Gilberto. Et tu as toutes les eighties avec Herbie Hancock, Weather Report, Chick Corea... Félix (Petit), mon partner, m’a fait découvrir le Montréalais Colin Stetson. Il m'a aussi fait découvrir l'album «Sister Magic» de Grover Washington Jr.

C’est quoi ta trame sonore préférée?

J'ai longtemps gardé «Reservoir Dogs» dans mon char. J'adore aussi le travail de Daniel Lopatin. Il s’est complètement dépassé dans «Uncut Gems».

Selon toi, un artiste ou un groupe dont on ne parle pas assez?

Photay, un artiste électro du Colorado pour l’album «Waking Hours». Surtout la chanson «Pressure». Ça faisait un bail que j'avais entendu quelque chose qui sonnait bien comme ça.