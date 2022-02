GAGNÉ, Sœur Berthe, S.S.C.M.



Au Centre de soins Oasis de Les Jardins d'Évangéline 2500, rue Camille-Lefebvre, Québec, le jeudi 3 février 2022, à l'âge de 87 ans et 6 mois, dont 64 ans de profession religieuse, est décédée Sœur Berthe Gagné (Denise-Marie) de la Congrégation des Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie. Elle est née à St-Pierre de Broughton, de monsieur Davila Gagné et de dame Irène Bégin. La direction des funérailles a été confiée à la maisonLes membres de sa famille en seront alors informés. Outre sa communauté religieuse, Sœur Berthe laisse dans le deuil ses soeurs et ses frères : Raymond (Lorraine Trépanier), Claude (Mignonne Thibault), Gabrielle (Jean-Denis Gagnon), Lucien (Lucille Vachon), Denise S.S.C.M., Pauline, Martin (Lise Boucher), Bertrand (Colette Gagné), Louise (Clément Savard), de nombreux neveux et nièces. Elle est allée rejoindre ses frères, sa sœur et sa belle-soeur qui l'ont précédée dans la Maison du Père : Guy ( Yvette Jacques), Denis, Monique S.S.C.M.