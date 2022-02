Tunnel Québec-Lévis: des obstacles pour le 3e lien, selon des experts

Le tunnel pour le troisième lien entre Québec et Lévis est techniquement faisable, estiment des experts. Mais ils expliquent ici pourquoi le projet est compliqué, très risqué, et mènera à des dépassements de coûts. Des risques qui, pour plusieurs, vont demeurer même si le gouvernement retourne à sa planche à dessin.

La faille de Logan

« La faille de Logan, c’est une série de failles où les roches sont fracturées et cassées. C’est toute une zone de plusieurs mètres d’épaisseur qui est déformée », analyse François Huot, ancien professeur de géologie à l’Université Laval qui travaille maintenant dans l’exploration minière. Pour que le tunnel entre les rives nord et sud l’évite, il faudrait le creuser « vis-à-vis Donnacona ou Portneuf ». Si la géologie sous le fleuve est « beaucoup moins connue », M. Huot affirme que les géologues « sont capables de faire des extrapolations pour avoir une idée générale ».

Cher à opérer

« Le coût d’acquisition du tunnelier, ce n’est pas grand-chose. Ce sont les coûts d’opération qui sont le gros du budget, avance Yvan Dionne. Le tunnelier va fonctionner 30 % du temps. Il y a de l’entretien à faire, des choses qui arrivent. Plus le terrain est changeant, plus les conditions sont difficiles. Le temps d’utilisation du tunnelier peut tomber à 20 % ou 10 %, ce qui va augmenter les coûts. Et en rencontrant divers types de terrain, on ne pourra pas avoir le tunnelier idéal. » Le professeur Massicotte est aussi d’avis que le terrain changeant nuira à l’efficacité du tunnelier et augmentera les coûts.

Un sous-sol torturé

Dans une vidéo disponible sur Facebook, Yvan Dionne, ingénieur minier de formation, présente les cartes géologiques de trois sites miniers où il y a eu des effondrements ou des infiltrations d’eau et les compare avec celle de la région de Québec-Lévis, qu’il qualifie de « torturée ». « Dans les exemples, les conditions géologiques étaient beaucoup plus faciles qu’à Québec. Et il n’est même pas nécessaire d’avoir des conditions difficiles pour que ces choses-là arrivent. Et quand ça arrive, ça peut être catastrophique. » M. Dionne estime que les préoccupations et contraintes de la construction d’un tunnel minier sont les mêmes que pour un tunnel routier.

Un tunnelier ne peut tourner

La rencontre d’obstacles est une importante préoccupation pour les constructeurs de tunnels. Yvan Dionne précise qu’un tunnelier ne peut tourner pour éviter un obstacle. « On peut faire certaines choses à travers la tête du tunnelier, mais les ouvertures sont petites », prévient-il. Le creusage du tunnel de la Route 99 à Seattle, long de 2,83 km pour un diamètre de 17,5 m, a été interrompu de décembre 2013 à décembre 2015 pour notamment changer la tête de coupe. « Le tunnelier conçu pour des conditions meubles a frappé des barres de métal. Il a fallu exproprier pour creuser un puits vertical à partir de la surface pour aller en avant du tunnelier et enlever ces barres (et le réparer) », explique M. Dionne.

La sécurité et les bouchons

Avant que le gouvernement ne décide de refaire ses plans, Bruno Massicotte, professeur à la Polytechnique, à Montréal, recommandait la construction de deux tunnels, un en chaque direction. Des interconnexions permettraient des évacuations en cas d’incendie. L’évacuation des personnes à mobilité réduite est problématique dans un tunnel à deux niveaux avec des escaliers. Mais qu’il y ait un ou deux tunnels, il craint également les bouchons avec une voie pour le transport en commun, une pour les camions plus lents, ce qui n’en laisse qu’une aux voitures. « On ne peut pas changer de voie dans un tel tunnel », rappelle-t-il, soulignant une autre limitation d’un ouvrage de cette longueur. « Je suis certain qu’un bon nombre de personnes n’apprécieront pas être prises 20 minutes dans un tunnel », craignant que certains refusent de s’y aventurer.

Qui sont nos experts ?

Yvan Dionne

Ingénieur minier de formation

Président de Promine, entreprise qui produit un logiciel à l’intention des constructeurs de mines

Promine compte 120 clients dans une dizaine de pays d’Amérique et emploie une trentaine de personnes

Bruno Massicotte

Professeur à la Polytechnique, à Montréal

Auteur d’une étude de faisabilité d’un tunnel entre Québec et Lévis en 2016

A publié le 12 janvier une lettre dans laquelle il émet des doutes sur le projet actuel

François Huot

Géologue

Professeur au Département de géologie et de génie géologique de l’Université Laval de 2013 à 2017

Actuellement vice-président exploration chez Harfang Exploration

