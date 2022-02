GIRARD, Marguerite Laplante



À son domicile, le 3 février 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Marguerite Laplante, épouse de monsieur André Girard. Elle était la fille de feu Marie-Alice Frève et de feu Joseph Jean Laplante. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale vendredi 25 mars 2022, de 19h à 21h,de 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil son époux André, ses enfants: Alain (France), Michel (Angie), Sylvie (Dany); ses petits-enfants: Yannick (Carolane), Andy (Karele), Mélanie (Maxime), Vincent (Meri), Gabrielle; ses arrière-petits-enfants: Evaëlle et Jayke; ses frères et sa sœur: feu Léopold (feu Lucille), Jean-Paul (Fernande), Ferdinand (Anita), feu Claude (Lise) et Claudette; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Normand (Pierrette), Thérèse (Louis-Aimé), Monique (Gilles); ainsi que ses neveux, nièces et tous ceux qui l'ont connue de près ou de loin. La famille tient à remercier le personnel du CLSC Sainte-Foy-Sillery. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec, Qc, G1S 3G3, 418 683-8666.