Evelyne Audet et Tocson

Tel que son nom l’indique, Tocson, le chien d’Evelyne Audet, est un chihuahua de 10 ans pas mal costaud, déterminé et en pleine forme.

1. Quelle est la raison qui vous a poussée à avoir ce chien ?

Après le départ de mon chien précédent, je m’étais promis que je n’en aurais plus d’autres, puis Tocson a été mon cadeau de fête pour mes 30 ans. J’étais déchirée... mais comment résister à un petit bébé chihuahua aussi mignon ? Je l’ai donc gardé.

2. Pourquoi avoir choisi ce nom ?

Il s’appelait déjà comme ça. J’aimais bien l’ironie derrière le nom (Tocson veut dire costaud). Tocson et chihuahua dans la même phrase, c’est plutôt paradoxal et je trouvais ça drôle.

3. Comment décrire en quelques phrases la personnalité de Tocson ?

Il est très intelligent. À un point tel qu’il en est manipulateur. Il est hilarant : il fait d’excellentes faces et a un sens du timing qui nous fait souvent rire. Il est plutôt solitaire et préfère la présence humaine que canine. Tocson est vocal sans bon sens. Il n’est pas particulièrement jappeur, mais il manifeste tous ses désirs par la voix, en faisant des sons douteux, comme s’il parlait. Il est aussi vraiment gourmand. C’est hallucinant tout ce qu’il a chipé et mangé dans sa vie... D’ailleurs, son intelligence et sa gourmandise ne font pas bon ménage. Il s’en prend aux plus vulnérables. Dès qu’un enfant ou une personne âgée est en train de manger, Tocson s’en approche et attend impatiemment le moindre moment d’inattention pour sévir. Il est vraiment incorrigible. C’est un sportif ! Je vais souvent faire mon jogging avec Tocson, et les gens trouvent ça très drôle. On se fait beaucoup regarder ! C’est vrai qu’il n’a pas l’étoffe d’un grand coureur de fond... Mais il ne faut pas le sous-estimer, car il court 10 km en continu sans problème. Pas mal pour une aussi petite bête !

4. Racontez-nous un fait cocasse concernant Tocson.

Quand j’étais enceinte, il grognait contre les gens qui s’approchaient trop de ma bedaine !

5. Racontez-nous un de ses mauvais coups.

Un jour, je recevais des invités et j’avais acheté un immense filet de saumon pour faire un gravlax (un pouce d’épaisseur par un pied de longueur). J’ai déposé les sacs d’épicerie par terre le temps de faire un deuxième voyage à l’auto et, quand je suis revenue, le saumon avait disparu. Ce morceau de poisson était plus gros que lui ! On n’a jamais compris où il a pu mettre tout ça.

6. Qu’auriez-vous aimé savoir avant d’obtenir cet animal ?

J’aimais l’idée d’avoir un chihuahua puisque ça s’intègre bien à une vie montréalaise en appartement. Or, Tocson est un chihuahua « standard » et non pas un chihuahua de petite lignée qu’on peut trimballer dans une sacoche. Au lieu de peser 3 livres, il en pèse 10. Donc, il veut courir, se chamailler, bouger, rapporter des balles et des bâtons... comme un vrai chien, quoi ! Je ne m’attendais pas à ça quand je l’ai eu. Je m’attendais à un chien un peu plus « bibelot » que ça. Mais, finalement, c’est une très bonne chose !

7. Tel maître, tel chien.

Nous avons tous les deux une réelle déviance pour le popcorn. J’adore le popcorn, c’est vraiment mon vice. Et que dire de Tocson, qui s’excite et devient totalement fou dès que j’arrive avec la machine à popcorn et qu’il entend les popcorns éclater. Il attend que ça tombe par terre et n’en manque pas un. C’est devenu notre petit rituel du vendredi soir.

8. En quoi Tocson peut être une source d’inspiration pour vous ?

Mon chien est mon compagnon depuis 10 ans et il en a vécu, du changement : séparation, déménagements, changements d’horaire, nouveau conjoint, naissance d’un enfant, etc. Chaque fois, sa capacité d’adaptation et sa résilience me surprennent. Et c’est sans compter son infinie fidélité !

9. Qui s’occupe de votre animal lorsque vous partez en vacances ?

Mes parents. Ils l’adorent et c’est réciproque. En plus, ils sont chanceux, car chez eux, Tocson est beaucoup plus sage !