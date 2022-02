BEAULIEU, Louise



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère Louise Beaulieu, décédée le 31 janvier 2022 à l'Hôtel-Dieu de Québec, à l'âge de 81 ans. Elle était l'épouse de monsieur Emilien Labrie, fille de feu Madeleine Fortin et de feu Lucien Beaulieu. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles: Michelle (David Harney), Caroline (Denis Turgeon), et Véronique Labrie (Martin Vallières); ses petits-enfants: Myriam Turgeon, Émilie Harney, Frédérique Vallières, Élodie Vallières, Clodine Harney et Olivier Turgeon; ses frères et sœurs: Jacques (Murielle Dorval), feu Pierre (Ginette Chouinard), Marc (feu France-Andrée Delwaide), Suzanne et André Beaulieu (Carole Marois); ainsi que les membres de la famille Labrie. Elle laisse également dans le deuil plusieurs autres parents et ami(e)s.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière Saint-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles sur place.