Jeux de société: jouer avec la nature

Notre nature est magnifique et c’est un thème qui gagne en popularité dans le monde des jeux de société. Nous vous proposons donc des jeux qui s’inspirent de cette thématique et de ses merveilles.

Renature

Photo courtoisie

2 à 4 joueurs

8 ans +

45 minutes

47,99 $

Vous allez le trouver joli avec son grand plateau et ses dominos en bois colorés. Mais au-delà de l’image, on découvre un jeu qui peut vite devenir sournois quand les joueurs en comprennent bien le fonctionnement.

Chaque joueur dispose d’un stock de dominos qui variera selon que l’on joue à deux, à trois ou à quatre. Ils auront aussi un stock de pièces de bois représentant des plantes à leur couleur dont la valeur ira d’un à quatre points en plus d’avoir ces mêmes plantes dans une couleur neutre partagée par tout le monde.

On commence donc par poser un domino qui doit toucher à une autre pièce et dont les deux animaux doivent correspondre. Heureusement, il y a toujours un animal joker qui pourra changer au gré de la partie, ce qui permet d’ignorer cette règle.

Une fois le domino posé sur la rivière qui encadre tous les espaces où il est possible de planter, le joueur peut ensuite placer une de ses plantes dans un espace jardin adjacent.

Photo courtoisie

C’est l’une des façons de faire des points puisque l’on récolte immédiatement la valeur de la plante jouée. Et une fois un espace fermé, on fera un décompte de majorité. Le joueur y ayant le plus de points récoltera un jeton sur lequel on retrouve des points qu’il marquera immédiatement. À l’endos du jeton se trouvent des points secrets qui seront marqués à la fin de la partie.

Mais attention, s’il y a égalité aux points dans un espace lors du décompte de majorité, les joueurs à égalité sont ignorés. Ainsi, deux joueurs pourraient avoir sept points, mais celui qui en aurait quatre remporterait le jeton.

Notons aussi que toutes les plantes qui n’auront pas été placées sur le plateau en fin de match coûteront leur valeur en points à leur possesseur.

Il s’agit d’un très bon jeu stratégique facile à comprendre et tout en finesse.

Cascadia

Photo courtoisie

1 à 4 joueurs

10 ans +

45 minutes

49,99 $

Il est beau et il est simple à comprendre ; que demander de plus ? Il s’agit d’un jeu de placement de tuiles assez conventionnel auquel on a ajouté une dimension de plus.

Chaque joueur doit créer son écosystème en prenant une tuile pour la placer dans sa zone de jeu et cette tuile est jumelée à un jeton animal qu’il faut aussi placer sur l’une des tuiles qui composent son écosystème et sur laquelle on retrouve l’image de l’animal en question.

Jusque-là ça va, mais pour marquer des points, chacun des animaux est associé à une carte de pointage qui va déterminer comment on fera des points avec l’animal en question. Par exemple, il faudra isoler des couples de grizzlys, entourer les renards d’animaux différents ou faire des bancs de saumons.

Il faut donc bien penser aux tuiles que l’on prend et aux jetons animaux qui y sont associés. Il y a toujours moyen de prendre une tuile et un jeton de son choix avec un jeton nature que l’on récoltera au fil du jeu, mais ceux-ci sont disponibles en quantité limitée.

Il faut aussi tenir compte des différents terrains représentés sur les tuiles, car plus les zones de chaque terrain seront grandes, plus on fera de points en fin de partie. De plus, le joueur ayant le plus grand nombre d’un même type de terrain remportera des points de majorité pour ce type de terrain.

Le jeu est d’une simplicité désarmante, mais il appelle à beaucoup de réflexion en plus d’être très beau à voir évoluer. Et avec de nombreuses combinaisons possibles pour les cartes de pointage, sa rejouabilité est très grande.C’est un gros coup de cœur pour ce joueur de Carcassonne et Kingdomino qui avait envie de quelque chose ce nouveau.

Cuzco

Photo courtoisie

2 à 4 joueurs

12 ans +

90 minutes

64,99 $

C’est le troisième opus de la trilogie des masques qui nous propose une immersion dans l’univers des autochtones d’Amérique Centrale et du Sud. Il s’agit d’une création de Michael Kiesling, l’homme derrière les très populaires Azul et... Renature dont on vous parle dans cette chronique.

Le jeu se déploie sur un superbe grand plateau où vos familles d’Incas vont se positionner pour créer des villages et des cités. Le tout se fera au moyen de temples en trois dimensions faits de résine et qui rendent le plateau très attrayant.

Le jeu reprend le même système que les deux opus précédents. C’est-à-dire qu’on dispose de points d’action (6) que l’on peut dépenser lors de son tour pour accomplir diverses tâches dont le coût en points varie.

Le tour commence par le placement d’une tuile et c’est ensuite que l’on dépense ses points d’action.

Photo courtoisie

Parmi les actions possibles, il y a le déplacement d’un type de terrain à un autre, construire un étage de temple ou encore un bassin d’irrigation.

C’est de cette façon que l’on va accumuler des points au fil du jeu.

Cette réédition de l’original par l’éditeur français Super Meeple est comme toutes les productions de celui-ci, elle est superbe avec un matériel de qualité remarquable.

Il s’agit d’un jeu à l’allemande qui n’a pas pris une ride par rapport à sa première édition grâce à un travail d’édition de première qualité.