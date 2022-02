La carrière de François Papineau en 5 photos souvenirs

Grands rôles

Photo d'archives

Il y a déjà plus de 20 ans, François Papineau relevait avec éloquence le défi d’incarner Ulysse, dans l’adaptation de Dominic Champagne et Alexis Martin de L’Odyssée d’Homère, aux côtés notamment d’un puissant Pierre Lebeau. Ce rôle lui valut le prix Gascon-Roux. Le comédien a défendu plusieurs grands rôles sur scène (près de 40 en tout), dont le rôle-titre du Misanthrope de Molière en 2015.

Prolifique

Photo d'archives

Il y a 20 ans, François Papineau, 33 ans, et Brigitte Paquette dans une scène des Poupées russes, à TVA. Le public l’avait déjà découvert dans Le volcan tranquille et Catherine. Au cours de sa carrière, il a défendu une extraordinaire panoplie de rôles dans quelque 85 films, pièces de théâtre ou séries télé, dont récemment Unité 9. Il a reçu un grand nombre de prix et de nominations.

Comédie musicale

Photo d'archives

En 2004, François Papineau, entouré d’une troupe de comédiens, musiciens et danseurs, interprétait le rôle du maître de cérémonie du succès de Broadway, Cabaret, mis en scène par Denise Filiatrault, un fascinant personnage divertissant les gens dans une décadente boîte de nuit de l’Allemagne des années 30.

Récompensé

Photo d'archives

François Papineau recevait en 2006 (photo) le Gémeaux du meilleur acteur de soutien pour son rôle de Jean-Paul Pouliot dans la série Vice caché de Louis Saïa, lors d’un gala chargé d’émotion pour lui, qui remportait aussi le prix du meilleur texte (collectif) pour un épisode de la série États-humains, pour laquelle il était aussi en nomination pour son jeu.

Bouchées doubles

Photo d'archives

En 2006, François Papineau captivait les téléspectateurs dans Vice caché, Les poupées russes, États-humains et Le négociateur. Au cinéma, on pouvait le voir dans Le génie du crime. Dès sa sortie de l’École nationale de théâtre du Canada, en 1990, le comédien a beaucoup joué, souvent à raison de trois pièces par année en plus des rôles à la télé et au cinéma.