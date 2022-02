Laurent Dubreuil à trois centièmes du podium

Le patineur québécois Laurent Dubreuil a terminé tout juste au pied du podium à l’épreuve de 500 mètres du patinage de vitesse longue piste des Jeux olympiques de Pékin, dans la nuit de vendredi à samedi (heure du Québec).

Le Chinois Gao Tingyu a gagné l’or, établissant au passage un nouveau record olympique avec un chrono de 34,32 secondes. Le Coréen Cha Min Kyu et le Japonais Wataru Morishige complètent le trio de médaillés avec des temps respectifs de 34,39 s. et 34,49 s.

Le Québécois, qui faisait partie de la dernière paire de patineurs à s’exécuter, a enregistré un chrono de trois centièmes de secondes plus lent que Morishige, soit 34,52 s.. Ses compatriotes de délégation Gilmore Junio et Antoine Gélinas-Beaulieu ont terminé leur épreuve au 21e et 29e rang, respectivement.

Dominant sur le circuit de la Coupe du monde, Dubreuil était le grand favori.

«Je ne suis pas stressé, avait déjà assuré le champion mondial en titre, au "Journal de Québec", avant sa course. Le résultat sportif est une chose, mais ce n’est pas plus important que le bonheur. C’est certain que je vais être déçu si je termine en 10e ou en 15e place, mais ça ne changera pas ma vie.»

Le trio canadien de la poursuite par équipe en demi-finales

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Quelques heures plus tôt, le trio canadien de patineuses s’est qualifié pour les demi-finales de la poursuite féminine par équipe.

Valérie Maltais, Ivanie Blondin et Isabelle Wiedmann ont enregistré le deuxième meilleur temps des quarts de finale, tout juste derrière les Japonaises, détentrices du record mondial.

Au prochain tour, le trio unifolié affrontera le trio néerlandais, composé d’Antoinette de Jong, Irene Schouten et Ireen Wüst, toutes trois médaillées lors des épreuves individuelles de ces Jeux olympiques. Bien que la commande semble importante pour les Canadiennes, elles ont remporté en décembre le titre de la Coupe du monde pour cette épreuve pour une troisième année consécutive.