«Laurent peut garder la tête haute»

Gregor Jelonek a rapidement affiché ses couleurs quand il s’est pointé dans la zone mixte pour commenter la performance de son protégé.

« Je n’arrive pas avec la tête d’enterrement, a imagé l’entraîneur de longue date de Laurent Dubreuil. Je suis super fier de Laurent. Je lui ai dit immédiatement après la course de garder la tête haute et d’être fier de lui. »

Jelonek estime que le contexte n’était pas facile pour le patineur de Lévis. Laurent est arrivé aux Jeux avec beaucoup de pression, a-t-il souligné. Il a remporté huit médailles en huit courses en Coupe du monde, il est parti du couloir intérieur dans la dernière paire et il a commis un faux départ. Dans ma tête, chaque fois qu’un patineur commet un faux départ ça lui coûte un 0 s 1. Laurent aussi le savait. S’il n’avait pas commis ce faux départ, il avait des chances de gagner. »

Contrairement au faux départ du Japonais Wataru Morishige dans la paire précédente, celui de Dubreuil était très difficilement perceptible à l’œil nu. « Quelques personnes m’ont dit qu’il n’y avait pas eu faute, mais ils doivent avoir vu quelque chose pour l’avoir signalé. Tu ne peux pas aller à la reprise ou changer la décision. »

La perfection

nécessaire

Jelonek estime qu’une course sans bavure est nécessaire pour remporter une médaille aux Jeux olympiques. « Laurent a fait une bonne course, mais elle n’était pas parfaite. Tu ne peux pas faire d’erreur sur 500 m. Il était tendu lors du deuxième départ, son départ était bon, mais pas excellent et il n’était pas assez fluide. Il s’est repris dans le dernier virage et il a été l’un des plus rapides dans la dernière étape. »

« Laurent est déçu et c’est son droit de l’être, poursuit l’Olympien des Jeux de Calgary en 1988. Je suis déçu pour lui, mais Laurent est 4e au monde et il avait les capacités de gagner. Je suis super content d’avoir vécu ce moment où Laurent était un prétendant au podium. C’est vraiment difficile d’avoir cette chance surtout aux 500 m, épreuve tellement compétitive. Quand tu obtiens cette chance, c’est merveilleux. Il n’avait pas cette opportunité en 2018. Ça fait 13 ans qu’on travaille ensemble et il y a eu des hauts et des bas. Je suis super content de vivre ce moment avec lui. »

Vers le 1000 m

Jelonek estime que le champion mondial en titre sera en mesure de tourner la page rapidement. « Il va être correct demain (aujourd’hui), a-t-il assuré, et il va se concentrer sur le 1000 m. Sa meilleure chance de médaille était au 500 m, mais il pourrait causer une surprise sur 1000 m même s’il n’est pas parmi les favoris. Il y a des spécialistes du 1000 m, mais Laurent possède les capacités de réussir un top 5. »