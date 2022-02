Le Canada transfère son ambassade ukrainienne de Kiev à Lviv

Le Canada a annoncé samedi fermer temporairement son ambassade à Kiev et déplacer ses opérations dans un bureau temporaire à Lviv (ouest) « en raison de la détérioration de la situation causée par le déploiement des troupes russes à la frontière ».

« Nous reprendrons les activités à l’ambassade à Kiev dès que la situation de sécurité en Ukraine nous permettra de garantir des services appropriés et une sécurité adéquate pour notre personnel », a indiqué la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly, citée dans un communiqué.

« Les Canadiens doivent continuer d’éviter tout voyage en Ukraine. Nous exhortons ceux qui se trouvent actuellement dans le pays à partir maintenant », a-t-elle ajouté.

Washington, qui a ordonné samedi le départ de la majeure partie du personnel de son ambassade à Kiev, a également transféré les employés chargés des services essentiels à Lviv, à environ 70 km de la frontière avec la Pologne.

Les États-Unis ont insisté vendredi sur le risque d’une invasion « imminente » de l’Ukraine par la Russie, qui a massé plus de 100 000 soldats près de la frontière et vient d’entamer des manœuvres militaires en mer Noire et au Bélarus, encadrant de facto le pays.

Les efforts diplomatiques marqués par une frénésie d’appels téléphoniques samedi entre les dirigeants occidentaux et Moscou ont échoué à atténuer les tensions autour de l’Ukraine.