Le déconfinement, ça presse !

Il y avait d’excellentes nouvelles dans l’annonce du calendrier de déconfinement de François Legault mardi. Mais depuis, les révélations de la Santé publique laissent croire que l’on pourrait procéder plus rapidement. Le gouvernement risque d’annoncer dès mardi prochain que le passeport vaccinal ne sera plus imposé dans les magasins à grande surface.

Le premier ministre caquiste venait de présenter les étapes menant à une reprise quasi complète des activités mardi dernier, lorsque Christian Dubé a servi une certaine douche froide dans les secondes suivantes.

Le port du masque et l’imposition du passeport vaccinal sont « là pour rester », a alors asséné le ministre de la Santé, questionné sur le maintien des dernières mesures au-delà du 14 mars.

Puis le lendemain, sans crier gare, le directeur de la Santé publique, Luc Boileau, nous apprend que plus de 2 millions de Québécois ont attrapé la COVID-19 depuis le début de décembre !

La vaccination peut bien fonctionner au ralenti ces jours-ci avec autant de citoyens ayant été infectés, qui attendent huit semaines avant de prendre leur dose de rappel.

Le fait est que tous ces gens sont déjà davantage immunisés.

Sans compter tous ceux qui avaient contracté la COVID plus tôt. La moitié des Québécois auraient eu le coronavirus depuis le début de la pandémie.

Comparaison avec la grippe

Dans un blogue sur le site de Noovo, le Dr Alain Vadeboncoeur effectue un calcul qui laisse songeur.

En scrutant les données depuis l’arrivée d’Omicron, le médecin conclut à un taux de six hospitalisations sur 1000 infections, ce qui est moins que le virus de la grippe.

Il y a donc un certain questionnement, en lien avec les étapes prudentes d’assouplissements sanitaires annoncées jusqu’ici.

Pendant ce temps, en Alberta, il n’y a plus de passeport vaccinal. Et le port du masque ne sera plus obligatoire dès le 1er mars.

Le Manitoba emboîte le pas : plus de masque le 15 mars.

Normal que la chaleur s’accentue sur le Québec et l’Ontario.

Hier, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a nuancé ce qu’il avait dit mardi. Ce qu’il souhaite, c’est que, lorsque le passeport vaccinal cessera d’être imposé, il puisse être réintroduit rapidement en cas de sixième vague.

Une levée graduelle

Selon nos informations, Québec pourrait annoncer dès mardi prochain que le passeport vaccinal ne serait plus obligatoire dans les magasins comme Walmart et Canadian Tire.

Il pourrait aussi disparaître des SAQ une semaine plus tard.

Le gouvernement opterait ainsi pour un retrait graduel, par secteur.

Il faut écouter la science.

Mais il faudra se demander, assez rapidement, pourquoi on ne peut permettre aux jeunes de retirer le masque lorsqu’ils sont assis à leur place en classe.

Pourquoi aussi ne pas envisager de laisser les gens retirer leur masque lorsqu’ils assisteront à un spectacle ?

Parce que retrouver une vie plutôt normale, ça ne peut être en conservant le masque en toutes circonstances, jusqu’à une nouvelle vague d’un éventuel nouveau variant.

Lorsqu’il y aura déclin de l’immunité, il sera sûrement question d’une quatrième dose de vaccin, et ainsi de suite.

Mais le temps est probablement venu d’envisager une accélération du virage vers la vraie vie.

Le gouvernement Legault, qui se dit à l’écoute des Québécois, sent sûrement la pression monter.