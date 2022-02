Le deuxième verre: quand l’alcool ruine la vie familiale

Avec sa plume incomparable, à la fois tendre et réaliste, François Gravel transporte ses lecteurs dans sa jeunesse et remet en question une affirmation répandue à propos de la masculinité dans les années 1950 : un homme, un vrai homme, ça boit. Beaucoup. Dans Le deuxième verre, un court récit intimiste, il présente les conséquences de l’alcoolisme au sein d’une famille.

François Gravel fait ainsi le portrait d’une famille où la plupart des hommes n’ont jamais su s’arrêter au deuxième verre. Témoin de leur penchant pour la bouteille, il raconte la grande tristesse de ces pères, oncles, frères et maris. Un penchant qui semble cacher une profonde détresse psychologique.

Cette dépendance à l’alcool, pourtant valorisée entre eux et dans la culture populaire, apparaît vite comme un poids qui est lourd à porter. Les femmes de la famille en souffrent beaucoup. Les enfants aussi. Construire une relation entre le père et le fils, comme l’auteur le raconte, est pratiquement impossible.

Culture collective

François Gravel, auteur authentique et d’une grande humanité, plonge donc à la fois dans ses propres souvenirs et dans la culture québécoise dans Le deuxième verre. À la lecture du texte, des images et des visages nous viennent en tête : bien des gens correspondent aux standards qu’il décrit, malheureusement. La masculinité qu’il décrit, dans les années 50, n’est guère reluisante.

« Ça crée surtout de la frustration pour ceux qui n’ont pas ce problème-là », confie François Gravel, en entrevue. « Tu vois les personnes se ruiner. Elles prennent des verres de poison devant toi et tu ne peux rien faire. C’est frustrant. »

« Le verre, c’est toi qui décides de le boire. Il y a des moyens d’arrêter – beaucoup de personnes le font –, mais pour certains c’est beaucoup plus difficile. »

Touché de près

François Gravel a eu envie d’écrire des petits récits sur l’alcool, car cette substance a joué un grand rôle dans sa vie.

« Mon père, mes oncles, mon grand-père, mon frère étaient très affectés par ce problème, donc ça m’a touché de très près. Moi, je n’ai pas tendance à boire. Je n’ai pas ce malheur-là, mais j’ai vu ça beaucoup autour de moi. »

Il en a beaucoup parlé à ses enfants parce qu’il avait peur qu’ils tombent dans le piège. « Je pense que c’est clair qu’il y a une part de génétique là-dedans. J’avais tellement peur qu’ils boivent aussi que je leur ai raconté l’histoire de mon père, de mes oncles, de mon grand-père. Ç’a été, dans un sens, très facile à écrire parce que je n’ai pas eu besoin de me documenter. »

Par contre, l’écriture a été difficile sur un autre plan, parce que ça allait fouiller dans des zones « pas l’fun » de son enfance.

« Dans ce livre, je présente le point de vue du p’tit gars de 10 ans, 13 ans, 15 ans, qui se rend compte de ça et qui essaie de vivre avec ça. C’est ça qui a été le plus difficile pour moi. »

« C’était la norme »

François Gravel sait qu’il aurait pu être absorbé par le même problème.

« À l’époque, les hommes n’allaient pas voir les psychologues, ça n’avait pas de sens : c’est tout juste s’ils allaient voir les médecins. C’était la norme : boire, ça faisait partie de la job d’être un homme. C’est sûr que j’aurais pu tomber là-dedans, et Dieu soit loué, ça ne m’est pas arrivé. »

Le deuxième verre est un texte extrêmement touchant et lucide. « Je voulais montrer les conséquences sur ceux qui ne boivent pas et sur les enfants. Ils subissent le silence autour de ça. Ils subissent la honte. Voir son père à quatre pattes, c’est pas l’fun pour un petit gars. »

♦ François Gravel est l’auteur de plus d’une centaine d’ouvrages pour les jeunes lecteurs et le public adulte.

♦ Il a marqué l’univers de la littérature jeunesse par ses séries iconiques Klonk et David.

♦ Il a reçu de nombreux prix littéraires, dont le Prix du Gouverneur général du Canada, le Prix du livre M. Christie et le Prix TF de littérature canadienne pour l’enfance et la jeunesse.

♦ Il a publié récemment À vos ordres, colonel Parkinson !

EXTRAIT

Photo courtoisie

« Je suppose que ça donne envie de boire encore plus, pour essayer d’oublier, en se répétant que tous les hommes boivent, c’est normal, ça fait du bien, les Allemands, les Belges et les Français boivent d’ailleurs beaucoup plus que nous, c’est prouvé, et puis la bière nourrit, c’est bon pour la santé, mon médecin me l’a dit, la clé, c’est de ne pas faire de mélanges, il suffit de se contrôler, j’en connais qui boivent beaucoup plus que moi, je peux arrêter quand je veux, Churchill est mort à 90 ans, tous les hommes boivent, c’est normal. »