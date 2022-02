Les bulletins de la semaine à l'Assemblée nationale

Voici les élus ou chefs de parti politique qui se sont démarqués pour les bonnes ou les mauvaises raisons au cours de la dernière semaine.

Les bulletins

DOMINIQUE ANGLADE, PLQ

Étrange qu’elle ne sache pas combien il faut réclamer à Ottawa pour les transferts en santé. François Legault et les PM des provinces martèlent depuis longtemps que le fédéral doit assumer 35 % des coûts. Questionnée à ce sujet, elle a bredouillé que sa demande serait liée « aux besoins que nous avons ici ».

FRANÇOIS BONNARDEL, CAQ

Le ministre des Transports corrige une injustice qui traîne depuis 30 ans. Avec un projet de loi, il fait en sorte que les accidentés de la route ne soient plus abandonnés après l’âge de 67 ans et continuent de toucher des prestations de la SAAQ. Cela s’ajoute à sa fiche, après qu’il eut modernisé l’industrie du taxi et encadré la pratique de la motoneige.

MARWAH RIZQY, PLQ

Touchée au cœur par le scandale d’abus sexuels allégués à l’école Saint-Laurent, elle a écrit au ministre de l’Éducation pour qu’il enclenche une enquête administrative indépendante. « Les victimes ont démontré énormément de courage, c’est notre devoir de les soutenir. » Elle a remercié Jean-François Roberge lorsqu’il a procédé quelques heures plus tard.

GAÉTAN BARRETTE, PLQ

Il a soulevé un bon point en demandant au gouvernement de divulguer les sondages qu’il a commandés. « La valeur ajoutée d’un sondage, c’est quand on a le résultat sur-le-champ, pas juste le gouvernement, mais le public. Si on attend six mois pour divulguer des résultats, on en fait un instrument partisan, ce qui est inacceptable. »

En vrac

Dubé comparé à Brad Marchand

Après que le ministre de la Santé eut accusé l’opposition de cautionner les gens qui menacent de prendre les armes, le solidaire Vincent Marissal a comparé Christian Dubé au talentueux, mais instable joueur des Bruins de Boston. « Le ministre est arrivé ici, les coudes pas mal haut. Un peu plus, il aurait un chandail noir et jaune avec le numéro 63 dans le dos, là. » Le ministre s’est excusé.

La citation de la semaine :

« Le monde entier a les yeux rivés sur ce projet, REM de l’Ouest, et le REM de l’Est, parce que c’est un mode de transport structurant qui va offrir des possibilités de développement incroyables »

– Chantal Rouleau, ministre responsable de la métropole