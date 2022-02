Les Remparts se vengent à Gatineau

Les Remparts de Québec ont vengé leur défaite subie vendredi en ayant raison des Olympiques de Gatineau 4 à 3, samedi au Centre Slush Puppie.

Après avoir été contraints de s’isoler de manière préventive en raison d’un contact avec quelqu’un qui avait été infecté par la COVID-19, les attaquants Zachary Bolduc et Théo Rochette ont souligné leur retour en grand avec trois points chacun. Le duo dynamique a été responsable de trois des quatre réussites des Remparts. Bolduc a inscrit le premier et le troisième but des siens, tandis que Rochette s’est occupé du filet gagnant.

L’ancien des Remparts Cole Cormier a assuré la réplique pour les Olympiques en faisant mouche à deux reprises et ce, en seulement 54 secondes. Zachary Dean a complété la feuille de pointage pour la formation gatinoise.

Zachary Gravel a été l’autre joueur des Remparts à démystifier Emerik Despatie, qui a été impuissant sur quatre des 27 lancers dirigés vers lui. Son vis-à-vis, William Rousseau, a été plus efficace, ne donnant que trois buts en 34 tirs.

Vendredi, les Remparts avaient plié l’échine 4 à 2 devant ces mêmes Olympiques.

Le calendrier s'étend jusqu’en mai

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a dévoilé samedi le calendrier des équipes de la Belle Province pour le reste de la saison 2021-2022.

Tous les matchs ayant dû être reportés en raison de la pandémie de COVID-19 ont été glissés dans cette nouvelle mouture. Certaines équipes termineront leur campagne régulière le 1er mai.

Le circuit Courteau a également confirmé que les amphithéâtres québécois de la ligue opéreront à 50 % de capacité dès le 21 février. Une semaine plus tard, les équipes pourront évoluer devant des gradins remplis au maximum de leur capacité, sauf les Remparts, qui devront attendre au 14 mars pour faire salle comble au Centre Vidéotron.

À partir de cette date, ils seront les hôtes de 11 duels à Québec qui s’étendront jusqu’au 29 avril prochain, où ils clôtureront leur saison à domicile contre l’Océanic de Rimouski.