Variants de la COVID: «L’immunité collective risque d’être très difficile à atteindre»

Bien que près de deux millions de Québécois ont contracté la COVID-19 depuis le début du mois de décembre, l’immunité collective n’est pas nécessairement acquise pour autant.

«Il faut comprendre que l’immunité collective risque d’être très difficile à atteindre», affirme Benoit Barbeau, professeur au département de sciences biologiques à l’UQAM, en entrevue à LCN.

Selon ce dernier, deux facteurs entrent en ligne de compte pour assurer une immunité, soit le temps et les variants.

«Les gens qui ont été infectés initialement, un peu comme les vaccins, et bien leur protection va diminuer contre la possibilité d’être infecté», explique-t-il.

«Ceux qui ont été infectés par le variant Omicron, c’est plus récent, alors leurs anticorps vont être plus élevés en plus, étant vaccinés, et bien là vous avez comme un genre de boost, une augmentation encore plus importante», précise-t-il.

