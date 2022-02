L’Océanic s’impose face aux Sags

L’Océanic a obtenu une deuxième victoire en moins de 24 heures à domicile grâce à un gain de 4-2 sur les Saguenéens de Chicoutimi ce samedi à Rimouski.

«On va prendre les deux points. Nous avons profité de nos chances et notre gardien Patrik Hamrla a été solide. Nous avons laissé beaucoup d’énergie dans le match de vendredi. En plus, nous avons appris à midi que Louis Robin n’était pas en mesure de jouer. Il était trop tard pour rappeler quelqu’un. Nous avons surtaxé certains attaquants», a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

L’Océanic fait preuve d’opportunisme

L’Océanic a fait preuve de beaucoup d’opportunisme en marquant deux buts sur trois lancers en première période face au gardien des Sags Kevyn Brassard. Maxime Coursol (4e) a complété une descente à deux contre le gardien avec Maël St-Denis qui lui a refilé le disque après avoir reçu une passe parfaite de Frédéric Brunet du territoire de l’Océanic à la ligne bleue adverse. Un 9e match de suite avec au moins un point pour le défenseur Brunet. Moins de trois minutes plus tard, Cam Thomson a bloqué un tir de Étienne Tremblay-Mathieu pour s’amener seule devant le gardien Brassard qu’il a battu d’un lancer des poignets.

Une pénalité majeure ouvre la porte à l’Océanic

En milieu de deuxième période, William Rouleau a réduit l’écart à un but avec un tir parfait dans la lucarne qui a battu Patrik Hamrla. En fin d’engagement, le capitaine des Sags, Michaël Pellerin a écopé d’une pénalité majeure pour un coup de bâton à la tête de Cam Thomson en zone centrale. William Dumoulin (8e) en a profité pour redonner une priorité de deux buts aux locaux en s’emparant du retour du tir de Luka Verreault.

Avec quatre minutes à faire en 3e, Rouleau a réduit l’écart à un but sur une belle passe de Thomas Bégin. Le capitaine de l’Océanic, Ludovic Soucy a complété la marque dans un filet désert, sur une passe de Dumoulin qui aurait pu tenter de marquer son 2e du match en étant égoïste, mais il a pensé à l'équipe en remettant à son capitaine qui avait un meilleur angle du tir.

En bref

Serge Beausoleil a apporté deux changements à sa formation. Le défenseur Luke Coughlin a réintégré l’alignement pour remplacer Charles Côté qui a été blessé vendredi contre les Sea Dogs et Patrik Hamrla était le gardien partant. Xavier Cormier et Alexandre Lefebvre sont toujours blessés. Les Sags ont deux joueurs sur le protocole de la COVID-19, soit Matteo Mann et Julien Bourget. Caël MacDonald a été retranché. L’entraîneur-chef des Sags, Yannick Jean n’est pas derrière le banc. Il assiste à un tournoi aux États-Unis. L’Océanic rendra visite aux Remparts mardi à Québec.

