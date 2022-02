Météo: un plongeon soudain du mercure causera des soucis sur les routes

Le Québec devrait connaître l’une de ses dernières vagues de froid de la saison, mais celle-ci, par sa rapidité, aura un caractère particulier. La chute rapide du mercure samedi pourrait geler rapidement les routes mouillées par les dernières précipitations, rendant la conduite difficile.

À Montréal et à Québec, la température chutera graduellement de 16 degrés en 10 heures seulement. Pour la capitale provinciale, Environnement Canada a émis un avertissement de gel soudain en raison de présence de glace plus importante sur la chaussée et les trottoirs.

«Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes. Adaptez votre conduite aux conditions routières changeantes», peut-on lire dans l’avis de l’agence fédérale. Un avertissement similaire est aussi présent pour les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du Centre-du-Québec, de la Mauricie, d’une partie du Bas-Saint-Laurent et de la région du Pontiac, en Outaouais.

L’Abitibi-Témiscamingue, toujours affectée par un froid mordant, est pour sa part sous un avertissement de froid extrême de l’agence fédérale. «Les températures froides combinées à des vents modérés produiront un refroidissement éolien de -38 à -45 cette nuit ainsi que la nuit de samedi à dimanche», peut-on lire dans la publication.

Toutefois, ce qui pourrait être une dernière série de journées froides sera de courte durée pour l’ensemble de la province, une remontée du mercure est prévue pour mardi.

