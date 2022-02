Nickelodeon saisit la balle au bond

À vos raquettes ; Garfield, Bob l’éponge et les célèbres Razmokets débarquent sur le court avec Nickelodeon Extreme Tennis.

Un seul doigt suffit à contrôler les personnages fétiches de l’écurie Nickelodeon qui ont récemment élu domicile sur la plateforme Apple Arcade. Il ne s’agit d’ailleurs pas de la première occasion d’affronter ces héros animés sur un court de tennis, ceux-ci ayant défendu d’innombrables matchs aux mains des joueurs avec Nick Tennis Stars en 2016.

Toutefois, l’approche, elle, est aujourd’hui complètement différente avec un accent mis sur la dimension « arcade » du jeu.

« On voulait créer quelque chose que les fans pourraient maîtriser rapidement et aisément. Les commandes sont simples et, comme dans tout match de tennis, les joueurs peuvent ensuite découvrir différentes techniques et stratégies tout au long du jeu », détaille Adrian Wright, vice-président de la division des jeux chez Nickelodeon.

Photo courtoisie, Apple

En effet, chaque personnage développe certaines aptitudes et techniques uniques au fur et à mesure que le joueur progresse dans son aventure. Et c’est à ce niveau que les créateurs de Nickelodeon Extreme Tennis ont pu se permettre davantage de latitude. Car, après tout, un court de tennis figure parmi les seuls endroits où Michat-Michien, Garfield et autre Bob l’éponge n’ont pas été vus dans le cadre de leurs aventures télévisuelles.

« On a étudié la personnalité de chacun de ces personnages et essayé différentes approches jusqu’à ce qu’on trouve des mouvements qui allaient surprendre les fans. Disons que dès que ces nouvelles techniques nous faisaient rire, on savait qu’on était sur une bonne piste », avance Adrian Wright.

Dix héros à choisir

C’est désormais 10 personnages chouchous des jeunes – et moins jeunes, avouons-le – qui sont mis à notre disposition dans cette nouvelle offrande, disponible via Apple Arcade. En plus des noms énumérés plus haut, les héros de séries à succès Les tortues ninja, Danny Fantôme ou encore Hé Arnold ! sont tous prêts à enfiler leurs baskets pour s’élancer sur le court.

Photo courtoisie, Apple

Cette sélection reflète un désir évident de rallier autant les fans de la première heure (lire : les adultes ayant grandi avec ces personnages) que les plus jeunes. Le choix a tout de même été difficile, voire déchirant, vu l’ampleur de l’écurie Nickelodeon.

« Il y a tellement eu de personnages marquants ; la sélection n’était pas facile. Mais l’important était de trouver un équilibre entre les générations. Et de cette manière, on peut faire découvrir des personnages classiques aux joueurs plus jeunes », raconte Adrian Wright, précisant que de nouveaux héros de Nickelodeon seront ajoutés au jeu au cours des prochains mois.

Nickelodeon Extreme Tennis est disponible sur Apple Arcade