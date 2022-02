Pékin 2022 : la qualification féminine du slopestyle reportée

La manche de qualification du slopestyle féminin en ski acrobatique aux Jeux olympiques de Pékin a été reportée en raison des chutes de neige et du vent dans la station chinoise de Zhangjiakou dimanche.

AFP

Aucune date de report n’a été pour le moment communiquée. La qualification des femmes était censée se dérouler dimanche, et la finale était programmée lundi, avec un nouveau duel attendu entre la Chinoise Eileen Gu et la Française Tess Ledeux, respectivement en or et en argent en big air il y a cinq jours.

La qualification masculine est théoriquement prévue lundi et la finale mardi.

