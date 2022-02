«Julie (en 12 chapitres)» : portrait d’une jeune trentenaire

Avec Julie (en 12 chapitres), son cinquième long métrage, le cinéaste norvégien Joachim Trier propose une « fausse comédie romantique » dans laquelle il brosse un portrait doux-amer d’une jeune femme indécise en pleine crise existentielle.

À bientôt 30 ans, Julie (Renate Reinsve) a du mal à se fixer dans la vie. Après avoir entrepris des études en médecine, puis en psychologie, elle a décidé sur un coup de tête de devenir photographe. Sa rencontre avec Aksel (Anders Danielsen Lie), un dessinateur de bande dessinée de 45 ans, viendra momentanément apporter un peu de stabilité dans sa vie frivole. Mais leur différence d’âge ne tardera pas à se faire sentir, surtout quand le couple passe du temps avec les amis d’Aksel, qui ont tous une famille et des emplois stables.

Après être tombée sous le charme d’un jeune homme de son âge (Herbert Nordrum), Julie décidera finalement de quitter Aksel pour aller vivre avec sa nouvelle flamme.

Photo tirée d’allociné, Oslo Pictures

Julie (en 12 chapitres) démarre comme une comédie romantique pour bifurquer lentement vers le drame psychologique. En entrevue, Joachim Trier dit avoir amorcé l’écriture du film avec le désir de revisiter les codes de la comédie romantique, pour voir où cette idée le mènerait. Mais plus le scénario avançait, plus Trier et son coscénariste Eskil Vogt, un complice de longue date, ont été tentés de teinter leur histoire d’une tonalité plus grave.

« On a donc décidé de combiner quelque chose de très léger et de très grave dans le même film, afin d’essayer de construire un voyage émotionnel », a expliqué Joachim Trier dans un entretien accordé au Journal par visioconférence, plus tôt cette semaine.

Au cœur de Julie (en 12 chapitres), il y a Renate Reinsve, la formidable actrice qui porte le film sur ses épaules (elle a d’ailleurs remporté le prix d’interprétation féminine au Festival de Cannes l’été dernier). Trier l’a découverte il y a une douzaine d’années quand elle a joué un petit rôle dans Oslo, 31 août, son second long métrage.

« Déjà à l’époque, j’avais eu l’impression qu’elle était spéciale », relate le cinéaste de 47 ans. « Je l’avais ensuite auditionnée pour un autre rôle dans un autre film et elle avait été phénoménale. Je me souviens de m’être retourné vers mon directeur de casting et lui avoir dit qu’il fallait que je fasse un film avec elle un jour. Elle n’était pas encore prête pour le rôle pour lequel elle avait auditionné ce jour-là, mais je me suis dit que j’allais écrire en pensant à elle un jour. C’est ce qui est arrivé avec Julie (en 12 chapitres). Dès que j’ai commencé à écrire le scénario, j’ai su que ce serait pour Renate. »

Photo tirée d’allociné, Oslo Pictures

Pression sociale

S’ils se sont donc inspirés en partie de Renate Reinsve pour créer le personnage de Julie, Joachim Trier et Eskil Vogt ont aussi intégré plusieurs de leurs propres observations et expériences personnelles dans le film.

« J’ai déjà eu 30 ans, moi aussi, lance en riant Joachim Trier. Je connais aussi beaucoup de gens qui ont cet âge aujourd’hui. Je sais que ce n’est pas toujours simple d’être une femme de 30 ans dans la société d’aujourd’hui. Elles peuvent subir beaucoup de pression sur le plan de leur carrière, leurs accomplissements, leur identité et leur vie avec leur conjoint et leurs enfants. J’ai beaucoup de sympathie pour les personnes qui ont du mal à gérer tout cela. »

Nommé cette semaine pour deux prix aux Oscars (meilleur film international et meilleur scénario original), Julie (en 12 chapitres) est le troisième film que Joachim Trier tourne à Oslo, après Reprise (2006) et Oslo, 31 août (2011). Peut-on parler de trilogie ?

« Ce n’était pas pensé comme cela au départ, mais je pense qu’on peut dire maintenant que c’est une trilogie, concède Trier. La semaine dernière, les trois films ont été présentés l’un après l’autre au Lincoln Center de New York sous le titre The Oslo Trilogy. J’aime ce concept parce que cela permet à mes œuvres précédentes de revivre. Je suis très fier de ces premiers films et je trouve que les voir l’un après l’autre nous permet d’observer l’évolution de cette ville à travers le temps, sur une période de 15 ans. »

Julie (en 12 chapitres) est à l’affiche depuis hier.