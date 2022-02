Pourquoi nos sociétés deviennent ingouvernables

Le siège d’Ottawa fait tache d’huile à travers le monde.

Il capitalise sur un ras-le-bol chez des couches importantes de la population, qui en veulent à toutes les institutions, à toutes les figures d’autorité.

La pandémie n’est qu’un prétexte.

Que le gouvernement local soit de gauche, de droite, restrictif ou non sur le plan sanitaire, n’y change rien.

Les élus ne dirigent plus, ils veulent éviter d’être débordés.

Égalité

Les causes sont nombreuses.

Le capitalisme mondialisé fait des gagnants et des perdants. Les perdants sont amers.

Les grands projets idéologiques du XXe siècle – le libéralisme, le socialisme, les indépendances nationales – sont essoufflés.

L’école et la famille ne parviennent pas à transmettre une culture civique commune assez forte.

Les États n’arrivent plus à combler des exigences infinies.

Les réseaux sociaux font circuler des mensonges qui obscurcissent les esprits.

Ils donnent au quidam l’illusion qu’il sait autant que l’expert.

Ils construisent des mondes parallèles qui ne se comprennent plus.

Le culte de la liberté sans responsabilité rend des gens totalement allergiques à la moindre contrainte.

De grands esprits avaient vu venir cela il y a longtemps.

Depuis près de 300 ans, la soif d’égalité est la passion dominante des sociétés démocratiques modernes.

Il est sain, évidemment, que le pouvoir ne soit plus monopolisé par une poignée.

Mais cette soif d’égalité est aussi porteuse d’un côté sombre.

Richard Martineau m’a rap-pelé ces phrases de Tocqueville écrites en... 1835 !

« Il y a une passion légitime pour l’égalité qui excite les hommes à vouloir être tous forts et estimés. Cette passion tend à élever les petits au rang des grands. Mais il se rencontre aussi dans le cœur humain un goût dépravé pour l’égalité, qui porte les faibles à vouloir attirer les forts à leur niveau [...]. »

Bref, derrière les revendications nobles, il y a aussi, chez beaucoup, une rancœur, une amertume, une frustration, une jalousie, un ressentiment envers ceux au-dessus d’eux.

Pour eux, l’égalité, c’est tirer les autres vers le bas plus que se hisser vers le haut.

Il leur est insupportable d’admettre que d’autres sont supérieurs.

Tout ce qui supérieur devient de « l’élitisme », de la « prétention », une domination injustifiée.

La vraie grandeur leur est insupportable, car elle rappelle leur petitesse. Il faut donc la déboulonner.

Le résultat est tout autour de nous : le triomphe de la vulgarité et de l’inculture.

Chaos

Pour qu’une société démocratique ne se disloque pas, il lui faut un ciment.

Lequel ?

Essentiellement, des valeurs communes et des institutions perçues comme légitimes.

S’il n’y a plus de valeurs communes, s’il n’y a plus acceptation du rôle intégrateur des institutions, il ne reste que désordre, chaos et anarchie.

Émile Durkheim, en 1893, avait baptisé cela « l’anomie ».

Quand les institutions, les lois, les valeurs ne réussissent plus à fabriquer de la solidarité, disait-il, le chacun pour soi qui s’installe ne connaît plus de limites.

Il devient insatiable et pathologique. Nous y sommes.

Nos sociétés deviennent ingouvernables.