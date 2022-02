Quand Guylaine rencontre Ginette

Elle a déjà prêté sa voix aux titres de Céline Dion, de Whitney Houston, de Dolly Parton, d’Elvis Presley, de Janis Joplin et bien d’autres. Les défis vocaux ne font pas peur à Guylaine Tanguay. N’empêche, le répertoire de Ginette Reno, monstre sacré de la chanson québécoise, a quelque chose de vertigineux. D’où l’importance pour la star du country de se décoller des versions originales pour ce nouvel album-hommage ou, comme son titre l’indique, de les faire « à [sa] façon ».

« Ginette Reno les a toutes faites, et ses versions sont impeccables. Ça ne sert à rien d’essayer de les refaire de la même manière », avance Guylaine Tanguay lors d’une entrevue au Journal.

« Moi, ce dont j’avais envie, c’était de les interpréter avec ma voix, mon âge, mes influences et mon vécu. À 49 ans, je les perçois différemment, je les comprends mieux et, surtout, les assume complètement. C’est ça que j’avais envie de mettre de l’avant », poursuit-elle.

Et ça, ça veut parfois dire privilégier la retenue plutôt que les prouesses vocales, histoire d’épouser complètement le texte et son émotion, explique Guylaine Tanguay.

« L’important, pour moi, était d’y aller dans la sincérité, de mettre les textes de l’avant. Parfois, si on essaie d’en faire trop vocalement, on peut perdre de vue l’essence d’une chanson ».

Ces chansons s’intitulent Un peu plus haut, Ceux qui s’en vont, Des croissants de soleil ou encore J’ai besoin d’un ami.

Pop, rock et country

Elle a choisi en tout 11 titres du répertoire de Ginette Reno qu’elle revisite « à sa façon ». En d’autres mots, elle les passe à travers un filtre country pleinement assumé, teinté par moments de blues, de pop ou même de rock, selon les chansons.

La sélection s’est d’ailleurs faite de manière plutôt naturelle et instinctive. Après avoir ciblé les essentielles – celles que le public s’offusquerait de voir omises –, restait à trouver ces perles sur lesquelles Guylaine Tanguay pouvait asseoir sa voix confortablement, certes, mais surtout naturellement.

Et même ces titres – peut-être moins centraux du répertoire de Ginette Reno – ont eux aussi marqué les époques. Quiconque a une connaissance, ne serait-ce que sommaire, du répertoire de la grande dame de la chanson québécoise saura les reconnaître.

« Mon but n’est pas de faire connaître des titres moins populaires de Ginette Reno ; je voulais prendre des chansons que tout le monde connaît et qu’ils voudront chanter avec moi. Mais il fallait quand même qu’ils conviennent à ma voix, à mon style. Je ne voulais pas devoir les dénaturer pour être capable de les chanter », précise Guylaine Tanguay.

La bénédiction de Ginette

Le projet en entier a été réalisé avec l’aval de Ginette Reno. Un élément particulièrement important pour Guylaine Tanguay qui l’a non seulement consultée en amont du projet, mais également lorsque les chansons ont été couchées sur disque, afin de les lui faire entendre.

« Ginette Reno est une femme que j’admire et que je respecte énormément. Je n’aurais jamais été de l’avant avec ce projet si elle n’avait pas été d’accord, si elle avait eu des doutes », souligne Guylaine Tanguay.

Les deux femmes devaient d’ailleurs se croiser le temps d’une photo à inclure dans le livret de l’album Ginette À ma façon, lancé hier. Les récents problèmes de santé de Ginette Reno, en plus de la pandémie, en auront toutefois voulu autrement. Mais la chanteuse a tout de même signé un mot qui figure dans le livret de l’album de Guylaine Tanguay.

Trilogie

Ce nouvel album donne aujourd’hui le coup d’envoi à une trilogie qui sera complétée avec deux autres propositions à venir d’ici l’automne. Si les cibles de ces hommages n’ont pas encore été annoncées officiellement, ceux qui ont suivi les concerts virtuels de Guylaine Tanguay ont déjà une bonne idée de ce qui les attend.

Ces trois albums seront finalement réunis au centre d’une nouvelle tournée qui s’amorcera en septembre prochain. Mais d’ici là, on peut d’ores et déjà entendre l’univers musical de Ginette Reno dans un spectacle virtuel faisant office de lancement d’album, tourné un peu plus tôt cette semaine.

En webdiffusion sur la plateforme Live dans ton salon, ce concert revisite l’entièreté de Ginette À ma façon, le tout bonifié de segments d’entrevues menées par Paul Houde.

L’album Ginette À ma façon est présentement sur le marché. Le spectacle-lancement est diffusé sur livedanstonsalon.com jusqu’à mardi.