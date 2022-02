Québec peut en faire plus pour les communautés autochtones

GRAND DOSSIER Mourir de froid 1. Des chiffres saisissants 2. Portraits des victimes du Nunavik 3. Québec appelé à en faire plus 4. Nos aînés aussi sont vulnérables

Alors qu’une majorité des décès par hypothermie dans le Nunavik impliquent une consommation excessive d’alcool, des intervenants jugent qu’il manque de ressources pour combattre ce fléau, particulièrement dans les communautés plus isolées.

Selon David Qaquluk, résident d’Akulivik, le gouvernement du Québec n’en fait pas assez pour enrayer les problèmes liés à l’alcool au Nunavik.

«Votre gouvernement nous néglige, affirme-t-il. Nous n’avons pas d’aide pour arrêter la consommation d’alcool ou de drogues.»

S’exiler pour de l’aide

La mairesse de Salluit, Maggie Saviakjuk, croit aussi qu’il manque de ressources pour aider les gens qui abusent de l’alcool.

Maggie Saviakjuk - Photo Courtoisie

«Il y a un centre d’aide à Kuujjuaq [À près de 600 km de Salluit, NDLR], mais la plupart des gens qui veulent obtenir de l’aide ne veulent pas quitter leur famille», soutient Mme Saviakjuk.

De plus, ceux qui reviennent d’une cure de désintoxication retombent rapidement dans leurs habitudes une fois de retour dans la communauté, explique-t-elle.

«Ce n’est pas une surprise que les gens ne veuillent pas y aller. Et il faut avoir eu beaucoup de problèmes avec la justice pour être forcé d’y aller», juge David Qaquluk, qui travaille au gouvernement régional de Kativik.

Au coeur des discussions

Dans son rapport sur le décès de Rita Anautak, publié en novembre 2021, la coroner Geneviève Thériault notait que «l’intoxication à l’alcool et au cannabis est presque toujours présente dans les décès par suicide, les accidents de motoneige et de véhicule tout-terrain, les homicides, les noyades et les décès par hypothermie au Nunavik».

Celle-ci recommandait donc aux autorités d’« implanter un plan d’action visant à mieux contrôler l’entrée et la distribution d’alcool et de cannabis au Nunavik ».

Ce comité n’a pas encore été mis sur pied, indique le directeur adjoint de la police régionale, Jean-François Morin.

«Selon nous, c’est la société Makivik qui aurait dû piloter ce comité, mais ils ont refusé, affirme-t-il. Ce sera finalement le gouvernement régional qui le dirigera. Nous allons être autour de la table pour trouver des solutions.»

Des décès qui devraient être évités

Selon le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, il ne devrait pas y avoir autant de décès par hypothermie au Québec.

Photo d'Archives, Stevens LeBlanc

«C’est assez rare, et ce sont des cas qui arrivent malheureusement. N’empêche qu’on ne devrait pas mourir de froid au Québec en 2022, pas avec les ressources et les avancées qu’on a», estime M. Lafrenière.

Outre la réalité météorologique du Nunavik, le ministre identifie la dépendance à l’alcool, mais aussi la précarité des logements comme des facteurs qui rendent les communautés autochtones vulnérables à ces événements.

«Il y a un problème de précarité de logement dans toutes les communautés autochtones, admet le ministre. Quand je suis allé à Val-d’Or en 2015, on m’a rapporté le cas d’un enfant qui est mort de froid dans une maison qui n’avait pas de chauffage.»

Il assure «soutenir les communautés» et talonner le gouvernement fédéral pour qu’il livre les sommes nécessaires pour régler ce problème.

Problèmes de dépendance

Concernant les problèmes liés à l’alcool, M. Lafrenière indique que le gouvernement soutient notamment la rénovation du centre de désintoxication de Kuujjuaq.

«C’est un projet qui vient de la communauté et qui est important pour eux», dit-il.

Répondant aux critiques d’un manque de ressources dans les autres communautés, le ministre juge qu’il serait « utopique » d’avoir tous les services dans tous les villages.

«C’est vrai que ça peut être un frein [aller en cure à Kuujjuaq] et de s’exiler de sa communauté. Dans un monde parfait, on aurait 14 centres dans les 14 communautés nordiques, mais c’est utopique, pense-t-il. Ce n’est même pas une question de coûts. Il n’y aurait peut-être pas le nombre de personnes nécessaires pour traiter les gens.»