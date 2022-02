Quel monde voulons-nous léguer à nos enfants?

La crise sanitaire a non seulement accéléré la révolution numérique, mais aussi l’isolement social et les iniquités entre les humains. Nous sommes résignés à vivre en bulles fermées, connectés sans être connectés.

En l’espace de deux ans à peine, notre philosophie de vie s’est égarée, perdue entre autres avec l’ubiquité des outils technologiques et la recherche de fausses sécurités. La pandémie est devenue le centre de nos préoccupations, alors que des enjeux comme le racisme, le sexisme, l’individualisme ou le fondamentalisme continuent de peser dans le cœur d’un enfant.

Pour reprendre en main la destinée et le parcours de tous les enfants, peu importe leur milieu social ou leur origine, deux axes d’action non exclusifs se présentent à nous dans l’immédiat. L’un est lié à l’enseignement de l’histoire et de la culture, tandis que l’autre se rattache aux droits de l’enfant.

L’ouverture à la culture

L’enseignement de l’histoire et de la culture joue un rôle déterminant dans le parcours des enfants. Encore faut-il respecter l’histoire et ne pas la transformer au gré d’intérêts divergents. L’histoire des autochtones, y compris leur assimilation à tout prix et la négation de leur culture et de leur langue, l’histoire des juifs, incluant leur extermination massive, celle des Ouïgours actuellement, ainsi que l’ensemble des guerres sanglantes et des massacres religieux doivent être enseignés à tous les jeunes, et ce, dès le primaire.

Ces grands événements historiques doivent être mis en contexte et servir de rappel pour ne pas oublier ces erreurs du passé, et surtout pour ne pas les reproduire au nom d’identités régionales ou d’une quelconque race supérieure.

Respecter les droits de l’enfant

Il faut redéfinir le parcours de développement des enfants en considérant les principes de la Convention internationale des droits de l’enfant. Plus particulièrement, nous devons tenir compte de leur droit d’être bien informés, ainsi que de leur droit de parole pour tout ce qui concerne leur santé et leur bien-être. Pour ce faire, nous devons les accompagner et les guider à travers divers apprentissages.

Certes, nous voulons qu’ils grandissent en sécurité, mais cela ne justifie pas de créer des zones d’ombre ou des interdits pour les protéger à outrance au détriment de leurs droits. Les enfants ont le droit de savoir et de bien savoir. Cela les amènera plus rapidement à un savoir-être essentiel pour l’harmonie et l’égalité des peuples.

Ensemble, nous pouvons créer un monde meilleur où la bienveillance figure au cœur de nos actions. Pour ce faire, encourageons la lutte contre l’ignorance. Léguons à nos enfants un héritage empreint d’humanité et de bienveillance.

Dr Gilles Julien, C.M., O.Q., pédiatre social et directeur clinique et vice-président fondateur, Fondation Dr Julien