Quelques conseils au sujet de vos REER à l’approche du 1er mars

Si vous n’avez pas encore cotisé à votre REER 2021, il vous reste un peu moins de trois semaines pour passer à l’acte, la date limite étant le mardi 1er mars 2022.

Pratiquement, voici mon conseil. Pour connaître le montant réel de vos droits de cotisation pour l’année 2021, il suffit de consulter l’avis de cotisation que Revenu Canada vous a envoyé pour l’année d’imposition 2020.

En effet, on y trouve un encadré : « État du maximum déductible au titre du REER », où Revenu Canada fait lui-même les savants calculs en vue de déterminer vos droits de cotisation pour l’année. En plus de vous donner l’information sur les cotisations inutilisées antérieurement et pouvant être déduites cette année.

La mise au point sur vos droits de cotisation REER étant faite, il est important de se rappeler qu’une contribution à son REER s’avérera pertinente dans la mesure où notre revenu imposable est suffisamment élevé pour nous permettre d’économiser de l’impôt.

Si ce n’est pas le cas, oubliez le REER et optez plutôt pour une contribution au CELI (Compte d’épargne libre d’impôt), lequel vous permettra de faire fructifier vos épargnes à l’abri de l’impôt, tout en vous donnant la possibilité, en cas de besoin, de retirer vos billes quand bon vous semble.

OÙ PLACER SON REER ?

C’est loin d’être évident en cette année 2022 qui sera marquée par une importante hausse des taux directeurs de la Banque du Canada et de la Réserve fédérale américaine.

Un : le rendement des placements ultra conservateurs, comme les CPG (certificats de placement garnis), dépôts à terme, obligations d’Épargne Placement Québec, etc. ne pourra que grimper au fil des prochains mois. Il est donc conseillé de ne pas geler le montant de ses placements conservateurs au-delà d’un an. Question de pouvoir les renouveler à meilleur rendement d’ici quelques semestres.

Deux : les titres à revenu fixe, comme les obligations négociables émises par les gouvernements et les entreprises, et les fonds communs d’obligations, risquent de voir leur valeur marchande baisser, sinon végéter, dans le meilleur des cas. Il faut savoir que la valeur marchande des titres à revenu fixe baisse lorsque les taux d’intérêt montent et vice-versa lorsque les taux d’intérêt baissent. Donc en cette année 2022, les perspectives de rendement s’annoncent plutôt moches de ce côté. Comme ce fut d’ailleurs le cas l’an dernier où les obligations négociables ont bouclé l’année dans le rouge.

Trois : les actions, les fonds d’actions et les FNB indiciels axés sur les indices boursiers subiront tout au long de l’année beaucoup de pression en raison des hausses des taux directeurs des banques centrales. Comme ces hausses visent à combattre l’inflation en augmentant le coût du loyer de l’argent, cela risque de se répercuter sur la profitabilité des entreprises.

D’ailleurs, le début de l’année 2022 en Bourse s’est avéré difficile alors que les grands indices américains enregistraient de solides pertes.

Il faut dire que cette correction boursière faisait suite à une année 2021 exceptionnelle où les rendements boursiers dépassaient les 25 % sur les marchés nord-américains.

Chose certaine, la modération dans les placements risqués est de mise plus que jamais !