Comédies romantiques: sept films à écouter pour la Saint-Valentin

Des comédies romantiques, il y en a à la tonne. De bonnes, de très drôles, de moyennes, certaines pleines de clichés et d’autres un peu moins conventionnelles. À quelques heures de la Saint-Valentin, voici sept suggestions, dans une variété de styles, pour célébrer en couple, ou seul, en rêvant que l’amour se pointe enfin à l’horizon.

• À lire aussi: Le jour J pour les fleuristes qui se préparent pour la Saint-Valentin

Quand Harry rencontre Sally (When Harry met Sally)

Photo d'archives

Il y a, bien sûr, cette scène marquante et hilarante dans le restaurant Katz’s Delicatessen, à Manhattan, où le personnage de Sally Albright, joué par Meg Ryan, feint l’orgasme devant un Harry Burns (Billy Crystal) médusé. Quand Harry rencontre Sally ne se résume pas à cette scène. C’est aussi une histoire d’amour et d’amitié, qui témoigne des hauts et des bas, qui est drôle, bien racontée et qui est toujours aussi efficace 32 ans après être apparue sur les écrans.

Sur Crave, illico et sur Vrak (12 février à 20 h et 13 février à 15 h)

Traduction infidèle (Lost in Translation)

Photo d'archives

Traduction infidèle raconte la relation ambiguë entre Bob, un acteur américain sur le déclin, et Charlotte, la copine d’un photographe, qui font connaissance lors d’un séjour dans un hôtel de Tokyo. Bill Murray joue le rôle de Bob et Scarlett Johansson celui de Charlotte. Les sous-entendus sont nombreux entre les deux personnages. L’amitié soudaine qui se développe semble vouloir amener autre chose. Un film qu’on ne se tanne pas de revoir. Pour l’ambiance et pour les images de Tokyo.

Sur illico et sur iTunes

Célibataires (Singles)

Tourné à Seattle, au plus fort de la vague grunge qui a déferlé sur le monde musical, Célibataires s’intéresse, en parallèle, aux histoires d’amour d’un groupe d’amis. C’est amusant, léger, divertissant et il y a plein de bonne musique avec une trame sonore où l’on retrouve Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden, Mother Love Bone et Mudhoney. On peut même voir Eddie Vedder, Stone Gossard et Jeff Ament, de Pearl Jam, dans ce film réalisé par Cameron Crowe.

Sur illico, Google Play et YouTube

Félix et Meira

Film québécois réalisé par Maxime Giroux, Félix et Meira est une histoire d’amour entre un homme qui vit en marge et une femme juive hassidique, mariée, mais visiblement malheureuse. Martin Dubreuil, comme toujours, excelle dans le rôle de Félix. On voit beaucoup d’amour et de beauté dans les scènes jouées avec Hadas Yaron qui personnifie Meira. On retrouve un superbe moment dans un restaurant au son de l’envoûtante chanson Cosi Veloce de Jonathan Richman. Félix et Meira n’est pas une comédie. C’est juste un beau film avec plein d’humanité et deux mondes qui se rencontrent.

Sur illico, Google Play, YouTube, Vimeo et sur Cinépop (13 février à 9 h 45 et le 21 février à 11 h 25)

Annie Hall

Photo courtoisie

Les comédies romantiques de Woody Allen sont remplies de satires et de malaises divertissants. Et Annie Hall ne fait pas exception à la règle avec le personnage complexe et névrosé d’Alvy Singer, interprété par le célèbre cinéaste, qui tombe en amour avec Annie (Diane Keaton). Film savoureux, Annie Hall a remporté les Oscars du meilleur film, du meilleur réalisateur et de la meilleure actrice en 1978.

Sur illico, Google Play et YouTube

Elle (Her)

Photo courtoisie

Elle, du réalisateur Spike Jonze, colle bien aux réalités des amours 2.0 d’aujourd’hui. Les amours à distance, ceux qui sont virtuels et les amours qui se déploient via les applications de rencontre. Theodore Twombly, un rédacteur, tombe en amour avec Samantha, une assistante virtuelle dont la voix est personnifiée par Scarlett Johansson dans sa version originale. Cette voix de Samantha, dans la traduction québécoise, est celle de Julie Le Breton.

Sur Crave, iTune, illico, Google Play et YouTube

Pour l’amour d’Hollywood (La La Land)

Photo courtoisie

Pour l’amour d’Hollywood est une histoire d’amour qui se déploie à travers un film musical. Il y a Mia, qui rêve de devenir une actrice et Sebastian Wilder, un pianiste, qui veut faire sa marque dans le monde de la musique jazz et s’imposer avec ses compositions. Une relation complexe qui évolue et change au fil des saisons. Le long-métrage met en vedette Ryan Gosling et Emma Stone. C’est beau, bon, divertissant et différent. Pourvu, bien sûr, que l’on aime les comédies musicales.

Sur Crave, iTunes, illico, Google Play et YouTube

À VOIR AUSSI