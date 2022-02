Super Bowl LVI: Un palace de 5 milliards

Quand la NFL a décidé de renouer avec le marché de Los Angeles en 2016, elle a voulu frapper un grand coup. Pas étonnant que le domicile des Rams et des Chargers, les deux équipes qui ont déménagé dans la métropole californienne, soit devenu le stade le plus coûteux dans l’histoire du sport. Construit avec un budget de 5 milliards dans le secteur de Inglewood, le palace est l’hôte du 56e Super Bowl, environ un an et demi après son ouverture. À chaque fois que l’on imagine que les idées de grandeur dans le sport ne pourront aller plus loin, un autre stade pharaonique sort de terre, mais le SoFi Stadium ne sera pas détrôné de sitôt.

Le SoFi Stadium est reconnu comme étant le premier stade «intérieur-extérieur». Le toit translucide permet à la lumière de pénétrer et des panneaux peuvent être ouverts ou fermés. Il y a des ouvertures sur les côtés.

Les sièges les plus élevés sont 50 pieds plus près du terrain que ceux du célèbre L.A. Coliseum.

Le stade est situé à environ 8 km de l’océan Pacifique.

Le terrain est à 100 pieds en dessous du niveau du sol, ce qui contribue à accroître le bruit.

UN PROJET AMBITIEUX

Le stade n’est qu’une partie d’un projet de développement majeur de près de 300 acres appelé Hollywood Park, qui inclura à terme 2500 unités résidentielles, un hôtel de luxe, un casino, un parc public et des commerces.

Adjacent au stade, un lac artificiel avec cascade a été construit sur 6 acres et contient 11 millions de galons d’eau. Il permet de recycler l’eau de pluie.

AUTRES GRANDS ÉVÉNEMENTS

Championnat national NCAA football (9 janvier 2023)

Wrestlemania 39 (2 avril 2023)

En candidature pour présenter des matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Jeux olympiques d’été en 2028

UN PEU D'HISTOIRE

C’est dans la controverse que les Rams et les Chargers ont quitté respectivement St. Louis et San Diego pour s’établir à Los Angeles. Au point où en novembre dernier, le propriétaire des Rams Stan Kroenke et la NFL ont dû verser 790 millions à la ville de St. Louis pour régler une poursuite.

Le développement du grand projet de Hollywood Park, incluant le stade, a fait exploser la valeur des propriétés avoisinantes jusqu’à 300%.

Mesures sanitaires au Super Bowl :

►Preuve vaccinale requise ou test négatif à la COVID-19

►Carte d’identité avec photo pour les 18 ans et plus

►Couvre-visage requis en tout temps

