Télé nostalgie: Sandra Dumaresq inspirée par Fifi Brindacier

En Picotine et Fifi Brindacier, l’enfant qu’a été Sandra Dumaresq a trouvé des alliées précieuses qui lui ont donné confiance. Leur destin a joué un rôle important durant sa jeunesse. La comédienne n’est pas prête d’oublier les précieux moments passés devant la télévision durant son enfance.

Sandra, quelles émissions jeunesse vous ont marquée ?

Enfant, j’avais énormément de taches de rousseur que je tentais de faire disparaître par tous les moyens. Quand j’ai découvert Picotine, je me suis sentie moins seule. Enfin ! « Des picots plein la figure, c’est une drôle d’aventure ! », chantait Picotine. Aussi, j’admirais plus que tout le personnage de Maya dans Cosmos 1999 ! Je souhaitais évidemment avoir ses pouvoirs de transformation. Elle me faisait rêver !

Quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance ?

Les calembours et l’humour de Sol et Gobelet. J’étais fascinée par l’univers que je découvrais : je n’avais rien vu de si « flyé » auparavant, j’étais subjuguée ! Franfreluche a aussi bercé mon enfance. La mélodieuse et réconfortante voix de Kim Yaroshevskaya résonne encore à mes oreilles, quelle douceur ! Et Pop Citrouille ! C’était un rendez-vous hebdomadaire ; les sketchs absurdes et la qualité du jeu des acteurs nous « scotchaient » à l’écran.

Regardiez-vous beaucoup la télé lorsque vous étiez toute jeune ?

Oui, quand même... Tous les samedis et dimanches matins, j’adorais les dessins animés : Heidi, Le Petit Castor et Candy, même si elle nous faisait pleurer à chaque épisode. En semaine, j’avais aussi le droit d’écouter mes émissions préférées. Mais on jouait tout de même beaucoup à l’extérieur ; c’était un bel équilibre.

Y a-t-il un personnage qui vous a influencée ?

Fifi Brindacier ! Un beau personnage espiègle et taquin. On se ressemblait physiquement et j’étais sensible à ses histoires, elle me touchait. Je voulais être son amie. Je la trouvais courageuse et elle me donnait envie de m’affirmer !

Y a-t-il encore une chanson d’une émission qui vous reste en tête ?

Oh oui, plusieurs ! De Goldorak à Grujot et Délicat, je les fredonne encore aujourd’hui sous le regard amusé de mes enfants.

Y a-t-il un personnage que vous auriez aimé jouer pour les enfants ?

La Souris Verte, peut-être. Louisette Dussault fut marquante dans ce rôle. Que de souvenirs attendrissants...

Quel univers voudriez-vous faire découvrir aux enfants ?

Celui de Sol et Gobelet pour ses textes riches et savoureux, pour l’absurdité des situations et pour des personnages si bien interprétés.

♦ Récemment vue dans les séries Chaos et Sortez-moi de moi, Sandra Dumaresq fait partie de la distribution de la série Germain s’éteint, dont la deuxième saison est disponible sur Tou.tv.